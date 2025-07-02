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صحة غزة تعلن استشهاد مدير المستشفى الإندونيسي بقصف إسرائيلي

منذ 38 دقيقة

مدير المستشفى الإندونيسي الدكتور مروان السلطان- الصورة من حساب وزارة الصحة بغزة بفيسبوك

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غزة: أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الأربعاء، استشهاد مدير المستشفى الإندونيسي الدكتور مروان السلطان، وعدد من أفراد أسرته، بقصف إسرائيلي استهدف منزله في مدينة غزة، ضمن الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بدعم أمريكي.
وقالت الوزارة في بيان: “ببالغ الحزن والأسى ننعي شهيد الواجب الإنساني والطبي الدكتور، مدير المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، والذي ارتقى شهيدا برفقة عدد من أفراد أسرته، إثر استهداف الاحتلال لمنزله بمدينة غزة”.
وأضافت أن “كل جريمة ترتكب بحق الطواقم الطبية والإنسانية، تؤكد المنهجية الدموية والإصرار المسبق على الاستهداف المباشر والمتعمد لتلك الطواقم”.

(وكالات)

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