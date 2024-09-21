صحة غزة تعلن استشهاد 5 من موظفيها بقصف إسرائيلي- (فيديو)

غزة: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، استشهاد 5 من موظفيها في قصف إسرائيلي استهدف مخازنها جنوبي القطاع.

وقالت الوزارة في بيان: “استشهاد 5 من العاملين في وزارة الصحة وإصابة آخرين نتيجة استهداف مخازن الوزارة في منطقة مصبح بمدينة رفح جنوب القطاع”.

وأضافت: “طواقم الإسعاف لا تستطيع الوصول لانتشال الشهداء وإسعاف الجرحى (دون تحديد عددهم)”.

وناشدت الوزارة المؤسسات الأممية والجهات المعنية “التدخل من أجل حماية وإنقاذ الجرحى من المكان”.

📹 متابعة صفا| الدفاع المدني: لحظة انتشال طواقمنا جثمان شهيد استهدفته طائرة مسيرة إسرائيلية في منطقة مصبح شمالي مدينة رفح pic.twitter.com/dWH6Zw4DTe — وكالة صفا (@SafaPs) September 20, 2024

ومنذ بدء الحرب على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عمد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى استهداف مستشفيات غزة ومنظومتها الصحية، وأخرج معظمها عن الخدمة، ما عرّض حياة الأطباء والعاملين والمرضى والجرحى للخطر، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وبحسب آخر حصيلة للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، استشهد 986 شخصا من الطواقم الطبية في وزارة الصحة، جراء الحرب على القطاع.

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

(الأناضول)