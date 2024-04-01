صحة غزة تناشد العالم إعادة تشغيل مستشفى ناصر في خان يونس- (تدوينة)

غزة: أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الاثنين، مناشدة لإعادة تشغيل مستشفى ناصر في مدينة خان يونس (جنوب) بعد أن أخرجه جيش الاحتلال الإسرائيلي عن الخدمة.

وقالت الوزارة في بيان، إنها تناشد “كافة المؤسسات الدولية والأممية والمجتمع الدولي بذل الجهود لإعادة تشغيل مستشفى ناصر، وإعطاء الحماية للمؤسسات الصحية”.

وأكدت أن “خروج مستشفى ناصر من الخدمة يعتبر ضربة قاصمة للخدمة الصحية، التي تقلصت إلى أدنى مستوياتها، ويحرم المرضى من الحصول على الخدمات العلاجية، لا سيما بعد فقدان الجزء الأكبر من الخدمات في شمال القطاع”.

وفي فبراير/ شباط الماضي خرج المستشفى عن الخدمة جراء عملية شنها الجيش الإسرائيلي داخله، وأسفرت عن دمار وقتلى وجرحى ومعتقلين، وسط اتهامات لإسرائيل بتدمير القطاع الصحي لزيادة معاناة نحو 2.3 مليون فلسطيني بغزة.

كما انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين من مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، بعد اقتحامه لمدة أسبوعين، مخلفا مئات الجثث داخل المجمع ومحطيه، فضلا عن إحراق وتدمير مباني المجمع ومعظم المنازل المحيطة به.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)