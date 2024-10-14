صحة غزة تناشد بإيصال أدوية وطعام لمستشفيات شمال القطاع- (شاهد)

غزة: أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الاثنين، مناشدة لضرورة إدخال أدوية ومستلزمات طبية وطعام إلى المرضى والطواقم الطبية المحاصرة في مستشفيات شمال القطاع.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي على مستشفيات ومحافظة شمال قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي.

وقالت الوزارة إنه “مع ستمرار واشتداد الحصار الإسرائيلي الظالم على مستشفيات ومحافظة شمال غزة لليوم العاشر على التوالي نطلق مناشدة عاجلة لضرورة إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والطعام إلى المرضى والطواقم الصحية المحاصرة في مستشفيات شمال غزة، وتوفير الحماية لها”.

ومنذ 10 أيام يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حصار شمال القطاع وقصفه، ويمنع دخول الغذاء والمياه والوقود، ما أدى إلى تعميق الأزمة الإنسانية.

وأعاد الحصار المطبق، الذي يفرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة وشمال القطاع من جميع الجهات، المجاعة إلى الواجهة، وخلق أوضاعا صعبة للغاية، في ظل النقص الحاد في المواد الغذائية والطبية والوقود والمياه.

وحسب شهود عيان، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي وضع سواتر ترابية لمنع الفلسطينيين من التوجه لمدينة غزة القريبة، ولدفعهم للنزوح عبر طريق واحد، وهو شارع “صلاح الدين” إلى جنوب القطاع، بهدف تفريغ شمال قطاع غزة من السكان.

(الأناضول)