صحة غزة تنشر أسماء 60 ألفا و199 شهيدا.. وتعلن ارتفاع وفيات التجويع الإسرائيلي إلى 180 بينهم 93 طفلا- (تدوينة)

غزة: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع وفيات سياسة التجويع الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 180 فلسطينيا بينهم 93 طفلا، وذلك بعد وفاة 5 أشخاص خلال 24 ساعة نتيجة سوء التغذية.

وقالت الوزارة في بيان، إن مستشفيات قطاع غزة سجلت خلال 24 ساعة الماضية “5 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، جميعهم من البالغين”.

وتابعت: “يرتفع بهذا العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 180 شهيدا، من بينهم 93 طفلا”.

والجمعة، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من أن أطفال غزة يموتون بمعدل “غير مسبوق” وسط المجاعة وتدهور الأوضاع نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة.

ووفقا لتقديرات برنامج الأغذية العالمي، يواجه ربع الفلسطينيين في غزة ظروفا أشبه بالمجاعة، حيث يعاني 100 ألف طفل وسيدة سوء التغذية الحاد.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة حيث شددت إجراءاتها في 2 مارس/ آذار الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات “كارثية”.

ورغم “سماح” إسرائيل منذ 27 أغسطس/ آب الماضي، بدخول عشرات الشاحنات الإنسانية إلى غزة، الذي يحتاج إلى أكثر من 600 شاحنة يوميا كحد أدنى منقذ للحياة، فإنها سهلت عمليات سرقتها ووفرت الحماية لذلك، وفق بيان للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

ومن جانب آخر، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الاثنين، كشوفات بأسماء 60 ألفا و199 مواطنا قتلتهم إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى 31 يوليو/ تموز 2025.

وبلغ عدد الكشوفات التي نشرتها الوزارة على صفحتها بمنصة “تلغرام” 4 كشوفات: الأول بأسماء كافة الضحايا (من جميع الفئات العمرية)، والثاني خاص بالأطفال، والثالث للنساء، والرابع خاص بكبار السن.

وشملت الكشوفات التي نشرتها الوزارة أسماء الشهداء الرباعية وأرقامهم الوطنية وأعمارهم وتواريخ ميلادهم وجنسهم.

وقالت الوزارة في بيان: “في إطار التزامها بالشفافية، وتخليدًا لتضحيات أبناء شعبنا، تُعلن وزارة الصحة عن نشر الكشوفات المحدثة بأسماء الشهداء الذين ارتقوا نتيجة العدوان المستمر، وذلك حتى تاريخ 31 يوليو 2025”.

وأفادت الوزارة بأنه حتى 31 يوليو الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء نحو 60 ألفا و199 فلسطينيا، بينهم 18 ألفا و430 طفلا بنسبة تصل إلى 30.8 بالمئة من إجمالي الضحايا.

كما أوضحت الوزارة أن النساء شكلت ما نسبته 16.1 بالمئة من إجمالي الضحايا، حيث بلغ عددهن حوالي 9 آلاف و735 شهيدة.

وذكرت أن عدد الكبار بالسن بلغ نحو 4 آلاف و429 من إجمالي الضحايا بنسبة وصلت إلى 7.3 بالمئة.

وحتى الاثنين، ارتفعت حصيلة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل إلى 60 ألفا و839 شهيدا و149 ألفا و588 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023، وفق بيان لوزارة الصحة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل- بدعم أمريكي- إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وإضافة إلى الشهداء والجرحى ومعظمهم أطفال ونساء، خلفت الإبادة ما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

(الأناضول)