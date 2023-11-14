“صحة غزة” تنفي تواصل الجيش الإسرائيلي مع مستشفى الشفاء بشأن الخدّج

غزة: نفى متحدث وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، الثلاثاء، ما أعلنه الجيش الإسرائيلي بخصوص تواصله مع مستشفى الشفاء في مدينة غزة بشأن الأطفال الخدج.

وقال القدرة من داخل مستشفى الشفاء الذي يحاصره الجيش الإسرائيلي: “لم يتواصل معنا أحد بخصوص الأطفال الخدج وعددهم في المستشفى 36”.

وأضاف: “لا نرفض خروج الأطفال الخدج من المستشفى نحن مستعدون لإخراجهم إلى أي مكان آخر لأن الوضع خطير جدا في المستشفى ويزداد سوءا، وبقاؤهم يهدد حياتهم بشكل كبير”.

وكان الجيش الإسرائيلي قال في بيان، “بعد عرض المساعدات الإنسانية من قبلنا لمدير مستشفى الشفاء، بادرنا إلى بذل جهود خاصة لتنسيق نقل الحاضنات من مستشفى إسرائيلي إلى مستشفى الشفاء في غزة”.

وزعم الجيش أنه “على استعداد للعمل مع أي طرف وسيط موثوق به لضمان نقل الحاضنات”.

وكان مدير مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة محمد أبو سلمية، قال الاثنين، إن عدد الوفيات جراء انقطاع الخدمات والتيار الكهربائي بالمستشفى بلغ 20 شخصا، بينهم 6 أطفال خدج منذ بداية حصار المستشفى قبل ثلاثة أيام.

ومنذ أيام، يتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه وسائر مستشفيات القطاع لاستهداف مستمر بالقصف من جانب الجيش الإسرائيلي؛ بزعم “وجود مقر للمسلحين الفلسطينيين”، وهو ما نفته “حكومة غزة” مرارا.

(الأناضول)