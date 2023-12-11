صحة غزة: جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر ويستهدف مستشفى شمال القطاع- (فيديو) 

غزة: قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الإثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر ويستهدف مستشفى “كمال عدوان” شمال القطاع.

وأضافت الوزارة في بيان: “الاحتلال يحاصر ويستهدف مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا ويعرض حياة المتواجدين فيه للخطر”.

بدوره، قال مدير المستشفى أحمد الكحلوت، إن الجيش يحاصر المستشفى “بالدبابات والقوة النارية حيث يعمل على استهداف كل الطرق التي تؤدي إلى المستشفى”.

وأوضح أن جيش الاحتلال المتمركز بالقرب من المكان “يستهدف كل من يحاول الدخول إلى المستشفى”.

وبيّن أن جيش الاحتلال استهدف قسم “الولادة والنساء داخل المستشفى ما أدى إلى مقتل سيدتين وطفليهما وإصابة سيدة ثالثة وبتر قدمها”.

وأشار إلى استهداف “خزانات المياه المغذية للمستشفى”، لافتا إلى انقطاع الماء بشكل كامل سواء للشرب أو لأغراض النظافة.

ويرقد بالمستشفى، بحسب الكحلوت، نحو 65 جريحا و12 طفلا في قسم العناية المركزة، و6 أطفال خدج يحتاجون للأكسجين.



ونقل شهود عيان ومصادر محلية بأن اشتباكات قوات الاحتلال في جميع محاور التوغل شمال وجنوب القطاع.

ووفق المصادر ذاتها، فإن الاشتباكات الأعنف تدور حاليا في محور الشمال وعلى تخوم مخيم جباليا، أكبر مخيمات اللجوء الفلسطيني في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الاثنين 18205 قتلى و49645 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.

(وكالات)