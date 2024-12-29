صحة غزة: جيش الاحتلال يعتقل 4 مرضى أثناء نقلهم للعلاج من شمال القطاع

غزة: أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 4 مرضى فلسطينيين أثناء نقلهم من مستشفى الإندونيسي شمال القطاع إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة، عبر منظمة الصحة العالمية.

وقالت الوزارة في بيان: “اعتقلت قوات الاحتلال 4 مرضى من بين 10 أثناء نقلهم عبر منظمة الصحة العالمية لتلقي العلاج من مستشفى الإندونيسي في شمال القطاع لمستشفى الشفاء بمدينة غزة”.

وأوضحت أن “أحد المرضى المعتقلين في حالة حرجة للغاية”.

وأشارت الوزارة إلى أن “7 مرضى لا يزالون في مستشفى الإندونيسي برفقة 10 من الكوادر الطبية، في ظروف مأساوية”.

والسبت، قالت وزارة الصحة بغزة، إن جيش الاحتلال دمر البنى التحتية للمستشفى “الإندونيسي” بمحافظة الشمال قبل إجلاء مرضى إليه بشكل قسري من مشفى “كمال عدوان” الجمعة، محذرة من فقدان بعضهم للحياة بسبب عدم توفر المستلزمات.

وجاءت عملية إجلاء المرضى ضمن عملية عسكرية أطلقها جيش الاحتلال، الجمعة، في منطقة مستشفى “كمال عدوان” ومحطيه، أخلى على إثرها الطواقم الطبية والمرضى والجرحى المتواجدين في المشفى قسريا واعتقل بعضهم وأحرق أجزاء واسعة من مبانيه رغم وجود عدد من الكادر الطبي والمرضى داخلها.

وتسببت العملية بخروج آخر مستشفى رئيسي في محافظة الشمال عن الخدمة بشكل كامل، فيما اقتاد جيش الاحتلال مدير المشفى حسام أبو صفية، وعشرات من أفراد الطواقم الطبية إلى التحقيق، وفق بيان لوزارة الصحة.

ويمعن جيش الاحتلال بإجراءات الإبادة والتطهير العرقي بمحافظة الشمال منذ 3 شهور، من خلال تنفيذ سياسة التجويع والتعطيش و”إبادة المدن” وقتل أهالي المحافظة وارتكاب المجازر بحقهم وإجبار المتبقين على النزوح واعتقال المئات منهم.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول 2024، اجتاح جيش الاحتلال الإسرائيلي مجددا شمال قطاع غزة، ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتحويلها إلى منطقة عازلة بعد تهجيرهم منها تحت وطأة قصف دموي ومنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.

وبدعم أمريكي ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(وكالات)