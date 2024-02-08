“صحة غزة”: حصيلة الحرب تصل 27 ألفا و840 شهيدا منذ 7 أكتوبر- (تدوينة)

غزة: ارتفعت حصيلة الحرب على قطاع غزة التي تُحاكم إسرائيل إثرها بتهمة الإبادة الجماعية، لتبلغ “27 ألفًا و840 شهيدا، إضافة إلى 67 ألفًا و317 مصابًا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي”.

جاء ذلك وفق منشور وزارة الصحة في غزة على منصة تيليغرام تضمن “التقرير اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ125 على قطاع غزة”.

وأفادت الوزارة بـ”ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 27 ألفا و840 شهداء، و67 ألفا و317 مصابًا إصابة منذ السابع من أكتوبر”.

وأضافت: “الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيّتها 130شهيدا و170إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

كما ذكرت الوزارة أنه “لا زال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم”.

يأتي ذلك بينما تدخل الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها الخامس، ومعظم ضحاياها من الأطفال والنساء، وفق السلطات الفلسطينية، كما تسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.

(الأناضول)