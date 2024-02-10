صحة غزة: شهيد وإصابات بإطلاق نار إسرائيلي على مجمع طبي غرب خان يونس- (تدوينة)

دخان يتصاعد إثر القصف الإسرائيلي على خان يونس

غزة: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، بسقوط شهيد وعدد من الإصابات نتيجة إطلاق القوات الإسرائيلية النار الكثيف داخل مجمع ناصر الطبي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة، في منشور على حساب الوزارة بموقع “فيسبوك” السبت، إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق نار بشكل كثيف باتجاه بوابات ومباني وساحات مجمع ناصر الطبي“.

وأشار إلى “شهيد وعدد من الإصابات نتيجة إطلاق النار المكثف داخل مجمع ناصر الطبي”، لافتا إلى أن “الطواقم الطبية لا تستطيع الحركة بين مباني مجمع ناصر الطبي”.

وعبر عن خشيته على حياة 300 كادر صحي و450 جريحا ومريضا و10 آلاف نازح داخل المجمع، مطالبا المؤسسات الأممية بالتواجد داخل المجمع لحمايته وحماية كل المتواجدين فيه.

(د ب أ)