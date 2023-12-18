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“صحة غزة”: قصف إسرائيلي يستهدف مجمع ناصر الطبي بخان يونس

منذ 57 دقيقة

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إسطنبول: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الإثنين، تعرض “مجمع ناصر الطبي” بمدينة خان يونس جنوب القطاع، لقصف مدفعي إسرائيلي الليلة الماضية.

ونشرت الوزارة عبر حسابها على تليغرام، صورا لآثار الدمار في “مجمع ناصر الطبي” بخان يونس معلنة تعرضه لـ”قصف بمدفعية الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية”.

وتظهر الصور حجم الدمار الذي خلفه القصف في مرافق المستشفى من تهدم لجدار أحد غرف المستشفى، وتحطم محتويات بعض الغرف من أسرة ومعدات طبيه.

ومن جانبها، تحدثت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، عن “استشهاد مواطنة وإصابة آخرين”، في القصف الإسرائيلي للمجمع الطبي، مساء الأحد.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولهم إن “مواطنة مصابة كانت تتلقى العلاج في المستشفى استشهدت، كما أصيب آخرون بينهم نساء وأطفال، جراء استهداف مدفعية الاحتلال مبنى في مجمع ناصر الطبي”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الجمعة 18 ألفا و800 شهيد، و51 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

(الأناضول)

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