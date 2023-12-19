“صحة غزة”: قوات الاحتلال تحول مستشفى العودة لثكنة عسكرية

غزة: كشفت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية حوّلت مستشفى “العودة” شمالي القطاع إلى “ثكنة عسكرية”، تحتجز بداخلها العشرات من كوادره الطبية والمرضى والنازحين.

وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة، إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي تحول مستشفى العودة إلى ثكنة عسكرية، وتحتجز بداخله 240 شخصا منهم 80 من الكادر الطبي و40 مريضا و120 نازحا، بلا ماء ولا طعام ولا دواء، كما منعت الحركة بين الأقسام”.

وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلية “اعتقلت 6 من كوادر المستشفى، على رأسهم مديرها أحمد مهنا، بالإضافة إلى مريض ومرافق”.

يأتي ذلك بالتزامن مع حملة إسرائيلية شرسة وممنهجة ضد مستشفيات غزة والقطاع الطبي بكامله، لا سيما في الشمال، ما جعل مئات الآلاف من الجرحى والحوامل والأطفال والمرضى المزمنين، بلا خدمات صحية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أعلنت الاثنين، أن “جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد مستشفيات شمال غزة وتدميرها، واعتقال كوادرها بمثابة الضوء الأخضر لتنفيذ السيناريو الإجرامي في جنوب غزة”.

وعادت قوات الاحتلال الإسرائيلية، الثلاثاء، واستهدفت مجمع الشفاء الطبي وسيارة مدنية أمام بوابته كانت تنقل أحد الجرحى، ما أدى إلى “استشهاد 28 شخصا وإصابة العشرات خلال مدة قدرها 6 ساعات”، بحسب بيان سابق للوزارة الفلسطينية.

وإلى جانب اقتحام وتدمير مستشفيات شمالي قطاع غزة، تستهدف المدفعية والطائرات الإسرائيلية مستشفيات في جنوبي القطاع، كان آخرها “مجمع ناصر الطبي” في خان يونس.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة ضد قطاع غزة، خلفت حتى مساء الاثنين، 19 ألفا و453 شهيدا، إضافة إلى 52 ألفا و286 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

(الأناضول)