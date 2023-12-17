“صحة غزة”: قوات الاحتلال تقتحم مستشفى “العودة” وتعتقل مديره

غزة: أعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء الأحد، اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى “العودة” شمالي القطاع، واحتجاز مديره أحمد مهنا.

وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة في بيان: “قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مساء اليوم (الأحد) مستشفى العودة، وذلك بعد عدة أيام من حصارها وقصفها، وقامت باحتجاز وتعرية كوادرها الطبية، وعلى رأسهم مدير المستشفى أحمد مهنا”.

وأشار القدرة إلى أن “قوات الاحتلال أطلقت سراح الكوادر الطبية بعد أربع ساعات من الاستجواب في ظروف غير إنسانية، فيما أبقت مدير مستشفى العودة رهن الاعتقال، واقتادته إلى جهة غير معلومة”.

وحذر من أن “تُقدم قوات الاحتلال على تكرار سيناريو ما حدث في مستشفى كمال عدوان“، وطالب “طالب المؤسسات الأممية بالتدخل العاجل لحماية المستشفى وكوادرها والموجودين فيها”.

وفي وقت سابق الأحد، كشفت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي “أطلقت الكلاب على الأطقم الطبية والنازحين بمستشفى كمال عدوان شمالي القطاع، والتي نهشت جريحا فلسطينيا قبل استشهاده”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده مدير عام وزارة الصحة منير البرش، مع المدير الطبي لمستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية، في باحة المستشفى.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، اعتبر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في تدوينة عبر منصة “إكس”، التقارير التي تتحدث عن حصار (الجيش الإسرائيلي) مستشفى العودة شمال قطاع غزة، “مثيرة للقلق للغاية”.

ويصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من استهدافه لمستشفيات قطاع غزة، تزامنا مع حرب مدمرة يشنها على القطاع المحاصر، خلّفت حتى 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري 18 ألفا و800 شهيد، و51 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

(وكالات)