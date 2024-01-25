صحة غزة: مجزرة إسرائيلية بحق “جياع” كانوا ينتظرون مساعدات إغاثية- (تدوينة وفيديو)

غزة: قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، إن إسرائيل ارتكبت “مجزرة” جديدة بحق آلاف الأفواه الجائعة التي كانت تنتظر حصولها على مساعدات قرب مفترق دوار الكويت جنوبي مدينة غزة، راح ضحيتها 20 مواطنا و150 إصابة.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، في بيان مقتضب: “الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة بحق آلاف الأفواه الجائعة التي كانت تنتظر المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت في غزة”.

وأوضح أن هذه “المجزرة أسفرت عن استشهاد 20 فلسطينيا وإصابة 150 آخرين”.

وبيّن أن عدد الضحايا “مرشح للزيادة نتيجة عشرات الإصابات الخطيرة التي وصلت لمجمع الشفاء الطبي في غزة، والذي يفتقر للإمكانيات الطبية”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي تجمعات لمواطنين ينتظرون مساعدات إنسانية وإغاثية شحيحة نادرا ما تصل لمحافظة غزة وشمال القطاع.

وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن شهود عيان، أن الجيش استهدف المواطنين الذين كانوا ينتظرون حصولهم على المساعدات بالقذائف المدفعية وإطلاق النار من طائرات مسيرة صوبهم، مشيرا إلى أن “المساعدات المُنتظرة لم تصل محافظة غزة بعد”.

مشاهد مرعبة

وسط المجاعة الكبرى التي تهدد مدينة غزة والشمال، سمحت اليوم قوات الاحتلال بدخول شاحنة طحين واحدة لأكثر من 800 ألف شخص وخلال تجمع الأهالي لاستلامها تم إطلاق النار عليهم بشكل مباشر. pic.twitter.com/gOm8YolxjK — بلال نزار ريان (@BelalNezar) January 24, 2024

وفي 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلنت “أونروا” عن إدخال مساعدات لمحافظتي غزة والشمال في القطاع منذ 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وذلك للمرة الأولى بعد انتهاء الهدنة الإنسانية لأسبوع في الأول من ذات الشهر.

وقال متحدث “أونروا” عدنان أبو حسنة في تصريح للأناضول آنذاك: “متوسط أعداد الشاحنات التي تدخل يوميا منذ نحو أسبوع يقدّر بحوالي 5-7 شاحنات، محمّلة بالمواد الغذائية”.

وأكد أن هذه المساعدات “لا تلبي شيئا من احتياجات سكان محافظتي غزة والشمال”، لافتًا إلى أن “عشرات الآلاف منهم يتضوّرون جوعًا”.

ولأكثر من مرة، قالت “أونروا” إن حافلاتها المحملة بالمساعدات “تعرضت لإطلاق النار” من الجانب الإسرائيلي.

وأغلقت إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، المعابر الواصلة بين قطاع غزة والعالم الخارجي، فيما تم فتح معبر رفح البري مع مصر بشكل جزئي لدخول مساعدات محدودة وخروج عشرات المرضى والمصابين وعددا من حاملي الجوازات الأجنبية.

وسمحت إسرائيل في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بدخول كميات شحيحة من المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح، ضمن هدنة استمرت أسبوع بين الفصائل بغزة وإسرائيل، تم التوصل إليها بوساطة قطرية مصرية أمريكية، تخللها صفقة تبادل أسرى.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأربعاء”25 ألفا و700 شهيد و63 ألفا و740 مصابا معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.

(الأناضول)