“صحة غزة”: مستشفياتنا بحاجة “ماسة” للأدوية والأسرّة

غزة: قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الجمعة، إن مستشفياتها أصبحت بحاجة ماسة لكل حبة دواء وسرير، وكل قطرة وقود، في ظل نفاد مخزونها أمام تواصل غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من أسبوعين.

جاء ذلك وفق نداء استغاثة، أطلقه متحدث الوزارة أشرف القدرة، نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وقال القدرة “مستشفياتنا بحاجة ماسة لكل حبة دواء وكل مستهلك طبي وقطرة وقود”.

وأضاف “نحن بحاجة إلى كل كادر بشري وكل سرير وكل سيارة إسعاف”.

ومنذ بدء الغارات الإسرائيلية على القطاع، حذرت الوزارة في أكثر من بيان، من أن المستشفيات في غزة بدأت تفقد قدراتها العلاجية، ووجهت مناشدات من أجل إدخال الإمدادات الطبية إلى القطاع بشكل عاجل قبل فوات الأوان.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وخلفت نحو 4137 شهيدا، بينهم 1524 طفلا، بالإضافة إلى 13 ألف مُصاب، وفق أحدث إحصائية لوزارة الصحة في غزة الجمعة.

وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

(وكالات)