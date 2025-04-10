صحة غزة : نسبة العجز في الأرصدة الدوائية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة

غزة: حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الخميس، من أن نسبة العجز في الأرصدة الدوائية والمستهلكات الطبية وصلت إلى مستويات خطيرة وغير مسبوقة.

ووجهت الوزارة ، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم ، نداء عاجل لتعزيز الأرصدة الدوائية في المستشفيات ومراكز الرعاية مشيرة إلى أن %37 من قائمة الأدوية الأساسية رصيدها صفر و%59 من قائمة المستهلكات الطبية رصيدها صفر.

وأضافت أن أقسام العمليات والعناية المركزة والطوارئ تعمل ضمن أرصدة مستنزفة من الأدوية والمهام الطبية المنقذه للحياة ، موضحة أن 80 ألف مريض سكري ، و 110 ألف مريض بضغط الدم لا تتوفر لهم أدوية في مراكز الرعاية الأولية

وأفادت بأن %54 من أدوية السرطان وأمراض الدم رصيدها صفر ، مؤكدة أن إغلاق المعابر أمام الإمدادات الطبية والأدوية يفاقم الأزمة ويضيف تحديات كارثية أمام تقديم الرعاية الصحية للمرضى والجرحى.

( د ب أ)