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صحة غزة: وفاة 3 مرضى إثر انقطاع الأكسجين بمستشفى ناصر

منذ 22 دقيقة

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غزة: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الجمعة، وفاة 3 مرضى في قسم العناية المركزة نتيجة انقطاع الكهرباء وفقدان الأكسجين، في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس (جنوب) بعد اقتحامه من الجيش الإسرائيلي.

وقالت الوزارة، في بيان: وفاة “ثلاثة مرضى في العناية المركزة نتيجة انقطاع الكهرباء وتوقف الأكسجين عنهم في مجمع ناصر الطبي”.

وفي بيان آخر، أفادت الوزارة بـ”ولادة سيدتين في ظروف قاهرة وغير إنسانية بلا كهرباء أو مياه أو طعام أو تدفئة في مجمع ناصر”.

والخميس، اقتحمت القوات الإسرائيلية مجمع ناصر الطبي وهو الأكبر والأهم في مناطق جنوبي قطاع غزة، بعد أن أجبرت آلاف النازحين على الخروج منه، وفق شهود عيان ومصادر رسمية فلسطينية.

وحذرت وزارة الصحة في غزة، الخميس، من أن مجمع ناصر الطبي يشهد وضعا كارثيا، نتيجة تحويله إلى ثكنة عسكرية للقوات الإسرائيلية.

فيما اعتبر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان له الخميس، تحويل مجمع ناصر الطبي إلى “مقبرة وثكنة” جريمة حرب واضحة ومكتملة الأركان، وجريمة “ضد كل المعاهدات الدولية”.

(الأناضول)

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