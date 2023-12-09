“صحة غزة”: 133 شهيدا وسط وجنوبي غزة خلال 24 ساعة- (فيديوهات)

غزة: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، أن مستشفى شهداء الأقصى ومجمع ناصر الطبي وسط وجنوبي القطاع استقبلا 133 شهيدا و259 مصابا جراء القصف الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في بيان مقتضب نشرته عبر منصة “تلغرام”، بأن “71 شهيدا و160 إصابة هو مجمل ما وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأضافت الوزارة أن “62 شهيدا و99 مصابا وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي جنوبي قطاع غزة، بفعل الغارات الإسرائيلية المتواصلة”.

في السياق، قال مدير عام وزارة الصحة في غزة، منير البرش، السبت، إن “الاحتلال الإسرائيلي قصف مراكز إيواء في شمالي غزة بقنابل دخانية وحارقة تسببت بحالات اختناق وحروق غير مسبوقة”.

وأضاف في تصريح أن “الاحتلال يرتكب مجازر في شمال غزة. أوقع العديد من الشهداء والجرحى”.

وطالب البرش “جميع الشركاء بالعمل الصحي لإقامة نقاط طبية وعيادات متنقلة”.

ولفت إلى أن “الاحتلال قصف مراكز إيواء في شمالي غزة بقنابل دخانية وحارقة أثرت في الناس وتسببت لهم بحالات اختناق وحروق غير مسبوقة”.

وتابع: “عالجنا الليلة الماضية أكثر من 100 حالة اختناق وحرق”، لافتا أن “هذه الإصابات (الناجمة عن القنابل الحارقة) لم تمر علينا بالسابق ولم نر مثلها”.

وأشار البرش إلى “ارتفاع معدل الأمراض المعدية والمنقولة”، مبينا أن “هناك زيادات كبيرة في حالات مثل الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي والجلدية وهناك حالات تفش بالتهابات الكبد”.

ونوّه أيضا إلى أن “مرضى الثلاسيميا والأمراض التخصصية المختلفة لا يجدون علاجا، وكذلك الكثير من أصحاب الأمراض المزمنة، في ظل محاصرة الاحتلال مستودعات الأدوية ومنعه الدخول إليها وإحضار التطعيمات والأدوية اللازمة”.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الجمعة، 17 ألفا و487 شهيدا، 70% منهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 46 ألفا و480 جريحا، فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

تغطية صحفية: "الاحتلال يدمر منزلاً فوق رؤوس ساكنيه في دير البلح وسط قطاع غزة". pic.twitter.com/FRQNFUPKja — . (@AlQastalps) December 9, 2023

"يا الله نبرأُ إليكَ من كلِّ يدٍ كان في مقدورها أن ترفع الظلم عن غزَّة ولم تفعل!"

.#أبوعبيدة pic.twitter.com/T77Wlv9pqF — يُوسُفْ الحَارِثِي الجَزَائِرِي 𓂆 ☪ (@Youcef_Hirtsi) December 9, 2023

(الأناضول)