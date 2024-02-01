صحة غزة: 15 مجزرة خلال الـ24 ساعة ترفع حصيلة ضحايا الحرب إلى 27 ألفا و19 شهيدا- (تدوينة)

غزة: أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى “27 ألفا و19 شهيدا فلسطينيا و66 ألفا و139 مصابا” منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة قدّمت فيه آخر الإحصائيات في “اليوم 118 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة”.

وقالت: “في اليوم 118 للحرب ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 27019 شهيدا و66139 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وأضافت أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 118 شهيدا و190 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأشارت الوزارة إلى أنه “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم”.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، حربا مدمرة على غزة، معظم ضحاياها من الأطفال والنساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.

(الأناضول)