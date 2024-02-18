صحة غزة: 150 مريضا مكدسون في غرف بمستشفى ناصر دون رعاية 

غزة: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، أن 150 مريضا دون رعاية طبية مكدسون في غرف وممرات مبنى بمجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وقالت الوزارة في بيان إن “150 مريضًا دون رعاية طبية لا يستطيعون الحركة، مكدسون داخل غرف وممرات المبنى القديم في مجمع ناصر الطبي، بعد اعتقال 70 من إدارة المجمع وطواقمه الطبية”.

وأضافت أن “الاحتلال يرفض إخلاء المرضى لتلقي العلاج في مستشفيات أخرى، مما يعرض حياتهم للخطر”.

وأوضحت الوزارة أن “من بين المرضى 7 في العناية المركزة، و5 يتلقون جلسات غسيل كلوي، وثلاثة أطفال في وحدة الحضانة، بالإضافة إلى حالات الحروق والبتر والشلل الرباعي والولادة وغيرها”.

وفي وقت سابق الأحد، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أخرج مستشفى ناصر، الذي يحاصره منذ فترة، من الخدمة وحوّله إلى ثكنة عسكرية.

وأوضح أن جيش الاحتلال اعتقل واعتدى على المرضى والطواقم الطبية في المشفى وتسبب في استشهاد 8 مرضى.

والسبت، أعلنت وزارة الصحة في غزة، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا كبيرا من إدارة وطواقم مجمع ناصر الطبي.

والخميس، اقتحمت قوات الاحتلال مجمع ناصر، وهو الأكبر والأهم في جنوب قطاع غزة، بعد أن أجبرت آلاف النازحين على الخروج منه، وفق شهود عيان ومصادر رسمية فلسطينية.

وإثر ذلك، حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، من “تدمير” يتعرض له مستشفى ناصر على يد جيش الاحتلال، فيما يواجه النازحون والمرضى والطاقم الطبي فيه “التصفية”، وناشدت المنظمات الدولية سرعة التدخل لحمايتهم.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء” وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية بتهمة “جرائم إبادة” للمرة الأولى منذ تأسيسها.

(وكالات)



