صحة غزة: 16 مجزرة خلال الـ24 ساعة ترفع حصيلة ضحايا الحرب إلى 28473 شهيدا- (تدوينة)

غزة: ارتفعت الثلاثاء، حصيلة الحرب على قطاع غزة التي تُحاكم إسرائيل إثرها بتهمة الإبادة الجماعية، لتبلغ “28 ألفا و473 شهيدا” منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في تقريرها اليومي عن الخسائر في القطاع، بـ”ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28 ألفا و473 شهيدا و68 ألفا و146 مصابا منذ السابع من أكتوبر”.

وأضافت: “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 133 شهيدا و162 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وذكرت الوزارة أنه “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم”.

يأتي ذلك بينما دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها الخامس متسببة في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة، ما أدى إلى محاكمة تل أبيب بتهمة “جرائم إبادة” أمام محكمة العدل الدولية، للمرة الأولى منذ تأسيسها.

(الأناضول)