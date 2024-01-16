حصيلة شهداء غزة ترتفع إلى 24285 ونحو 350 ألف مريض مزمن في القطاع “بلا دواء”

أطفال أصيبوا في غارة إسرائيلية يتلقون العلاج في أحد المستشفيات في خان يونس

غزة: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الثلاثاء ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 24285 شهيدا غالبيتهم من النساء والفتية والأطفال، منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

كما أفادت الوزارة في بيان بإصابة 61154 شخصا بجروح فيما ما زال العديد من الضحايا تحت الأنقاض.

وذكرت الوزارة أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 158 شهيدا و320 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وقالت الوزارة في بيان سابق إن 350 ألف مريض مزمن لا يتلقون أدويتهم جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضاف متحدث الوزارة أشرف القدرة، في بيان مقتضب: “350 ألف مريض مزمن بلا دواء في قطاع غزة”.

وحذّر القدرة من “مضاعفات صحية خطيرة يتعرض لها هؤلاء المرضى”. كما طالب المؤسسات الدولية بضرورة “توفير الأدوية للمرضى المزمنين بشكل عاجل”.

وفي بيان آخر، أعلن القدرة نفاد “غاز النيتروز في غرف العمليات والنقص الحاد في الغازات الطبية الأخرى”؛ دون مزيد من التفاصيل.

ويستخدم غاز النيتروز في “تخدير المرضى خلال إجراء العمليات الجراحية”.

وكانت مؤسسات صحية وحقوقية فلسطينية ودولية قد حذرت من انهيار القطاع الصحي في غزة جراء استمرار الحرب.

وفي أكثر من مرة، حذرت وزارة الصحة من شح الأدوية والمستلزمات الطبية في القطاع ونفاد بعضها جراء الإصابات الكثيرة التي تصل إلى المستشفيات.

وقال عدد من الفلسطينيين في غزة، بأوقات سابقة، إنهم لا يجدون أدويتهم داخل الصيدليات أو المستشفيات.

(وكالات)