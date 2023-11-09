“صحة غزة”: 38 طفلا مريضا بالفشل الكلوي يحرمون من خدمات الغسيل

غزة: أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، الخميس، أن 38 طفلا مريضا بالفشل الكلوي يحرمون من خدمات غسيل الكلى في المركز الوحيد المخصص للأطفال في القطاع.

وقال القدرة إن “38 طفلا مريضا بالفشل الكلوي يُحرمون من خدمات غسيل الكلى في المركز الوحيد المخصص للأطفال في قطاع غزة بعد توقف مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال نتيجة نفاد الوقود”.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن القدرة توقف كافة الخدمات الطبية للأطفال بمستشفيي الرنتيسي والنصر التخصصي وإبقاء العمل بقسم العناية المركزة والحضانة من خلال تشغيل مولد صغير.

وسبق أن أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة.

وقالت الكيلة، في مؤتمر صحافي، في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي: “نعلن في وزارة الصحة الفلسطينية عن انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة بكل أسف، وهو ما ينذر منذ هذه اللحظة بخطر الموت المحقق لكل مريض أو جريح في مستشفيات القطاع”.

وأضافت: “الانهيار يعني أنه منذ اليوم فإن كافة الجرحى بمن فيهم الأطفال والنساء والمسنين يفقدون خدمات العلاج، وأن مرضى السرطان بلا أدوية وجلسات علاج كيماوي، ومرضى الكلى سيحرمون من جلسات الغسيل، مئات الأطفال الخدّج في خطر، آلاف الجرحى تبقى جروحهم مفتوحة”.

ومنذ 34 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا على غزة “دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها”، وقتل 10 آلاف و812 فلسطينيا، بينهم 4412 طفلا و2918 سيدة وفق وزارة الصحة في غزة.

(الأناضول)