صحة غزة: 39 ألفا و653 شهيدا بالقطاع منذ 7 أكتوبر- (تدوينة)

غزة: أعلنت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع إلى 39 ألفا و653 شهيدا، و91 ألفا و535 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي: “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 39653 شهيدا و91535 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية “3 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 30 شهيدا و66 إصابة”.

وأشارت الوزارة إلى وجود عدد من الضحايا “تحت الركام وفي الطرقات حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم”، بسبب الاستهدافات الإسرائيلية.

ووصل عدد المفقودين منذ بداية الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي، إلى أكثر من 10 آلاف شخص بحسب أحدث إحصائية للمكتب الإعلامي الحكومي.

وتتواصل الحرب وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

(الأناضول)