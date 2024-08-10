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صحة غزة: 39 ألفا و790 شهيدا بالقطاع منذ 7 أكتوبر- (تدوينة)

10 - أغسطس - 2024

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غزة: أعلنت وزارة الصحة في غزة، السبت، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع إلى 39 ألفا و790 شهيدا، و91 ألفا و702 مصاب منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي: “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 39 ألفا و790 شهيدا و91 ألفا و702 مصاب منذ 7 أكتوبر الماضي”.

وأضافت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية “3 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و140 مصابا”.

وأشارت الوزارة إلى وجود عدد من الضحايا “تحت الركام وفي الطرقات حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم”، بسبب الاستهدافات الإسرائيلية.

وتجاوز عدد المفقودين منذ بداية الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي 10 آلاف شخص، بحسب أحدث إحصائية للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وتتواصل الحرب وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

(الأناضول)

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  1. يقول qoraish:
    أغسطس 10, 2024 الساعة 1:57 م

    الدول الإسلامية ماذا تنتظرون.. لتجهيز جيوشكم لقتال المجرمين الصهاينة!
    لماذا لا يتم شن هجوم لتدمير القواعد العسكرية الصهيونية ووقف المجزرة
    أمريكا لن تقاتل أبدا 57 دولة 😉

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  2. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 10, 2024 الساعة 2:05 م

    ماذا تبقى عن 40 ألف شهيد ناهيك عن عدد الجرحى والمفقودين، ألا لعنة الله على عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة التي عاثت سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948، ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀🐒

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