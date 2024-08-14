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صحة غزة: 39 ألفا و965 شهيدا في القطاع منذ 7 أكتوبر- (تدوينة)

14 - أغسطس - 2024

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غزة: أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع إلى 39 ألفا و965 شهيدا، و92 ألفا و294 مصابا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي: “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 39 ألفا و965 شهيدا، و92 ألفا و294 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي”.

وأضافت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي “ارتكب مجزرتين بحق العائلات في قطاع غزة وصل منهما للمستشفيات 36 شهيدا و54 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأشارت الوزارة إلى وجود عدد من الضحايا “تحت الركام وفي الطرقات حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم”، بسبب الاستهدافات الإسرائيلية.

وتجاوز عدد المفقودين 10 آلاف شخص منذ بداية الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي، بحسب أحدث إحصائية للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وتتواصل الحرب وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 14, 2024 الساعة 12:43 م

    هم الآن في جنة الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الرحمان الرحيم رب العالمين، وتعسا لأمة المليار والغبار العاجزة عن لجم الإرهاب الصهيوني الأمريكي الغادر بحق دماء الفلسطنينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🚀🐒🚀

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