صحة غزة: 40 ألفا و334 شهيدا ضحايا الحرب الإسرائيلية- (تدوينة)

غزة: أعلنت وزارة الصحة في غزة، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع إلى 40 ألفا و334 شهيدا، و93 ألفا و356 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي لليوم الـ 323 من الحرب، عبر منصة تلغرام: “ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 40334 شهيدا، و93356 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وأوضحت أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 69 شهيدا و212 إصابة خلال 48 ساعة”.

ولفت التقرير إلى أنه “لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وتشن إسرائيل بدعم أمريكي حربها الدموية على قطاع غزة، التي دخلت شهرها الـ11، وأدت إضافة للشهداء والمصابين، ومعظمهم أطفال ونساء، إلى دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني في غزة.

(الأناضول)