صحة غزة: 40 ألفا و476 شهيدا ضحايا الحرب الإسرائيلية

غزة: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة إلى “40 ألفا و476 شهيدا و93 ألفا و647 مصابا” منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت وزارة الصحة بغزة في تقريرها الإحصائي لليوم 326 من الحرب، عبر منصة تلغرام: “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40435 شهيدا و93647 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وأوضحت أن “الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 41 شهيدا و113 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

ولفت التقرير إلى أنه “لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وتشن إسرائيل بدعم أمريكي حربها الدموية على قطاع غزة، التي دخلت شهرها الـ11، وأدت إضافة للشهداء والمصابين، ومعظمهم أطفال ونساء، إلى دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.

(الأناضول)