سياسة | عربي | فلسطين

صحة غزة: 40 ألفا و74 شهيدا ضحايا العدوان الإسرائيلي 

منذ 48 دقيقة

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غزة: أعلنت وزارة الصحة في غزة، السبت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصلة على القطاع إلى 40 ألفا و74 شهيدا، و92 ألفا و537 مصابا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي لليوم الـ 316 من الحرب: “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40?074 شهيدا، و92?537 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي”.
وأوضحت أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية، وصل (من الضحايا) إلى المستشفيات 69 شهيدا و136 إصابة”.

(وكالات)



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  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 17, 2024 الساعة 1:59 م

    هه ولا تزال قائمة شهداء فلسطين وغزة العزة مفتوحة إلى أن يشاء الله رب العالمين أن يهلك عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة التي عاثت سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️🚀🐒🚀🐒🚀

    رد

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