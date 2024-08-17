صحة غزة: 40 ألفا و74 شهيدا ضحايا العدوان الإسرائيلي 

غزة: أعلنت وزارة الصحة في غزة، السبت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصلة على القطاع إلى 40 ألفا و74 شهيدا، و92 ألفا و537 مصابا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي لليوم الـ 316 من الحرب: “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40?074 شهيدا، و92?537 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وأوضحت أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية، وصل (من الضحايا) إلى المستشفيات 69 شهيدا و136 إصابة”.

(وكالات)





