“صحة غزة”: 443 ألف طفل تلقوا أول جرعة من اللقاح ضد شلل الأطفال

غزة: أكدت وزارة الصحة في غزة، الأحد، أن 443 ألف طفل تلقّوا أول جرعة من اللقاح ضد شلل الأطفال، بينما تنتظر منذ 4 أيام الموافقة الإسرائيلية على طلب التنسيق للوصول إلى 7 مناطق أخرى في مدينتي خان يونس ورفح جنوبي القطاع.

وقال مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية بغزة موسى عابد، إن “443 ألف طفلٍ تلقوا الجرعة الأولى ضد شلل الأطفال في قطاع غزة، ما يشكل 69 بالمئة من إجمالي عدد الأطفال دون سن 10 أعوام”.

وأضاف عابد أن “المرحلة الأولى من حملة التطعيم في المحافظة الوسطى حققت نتائج تفوق التوقعات، حيث تم تطعيم 195 ألف طفل، وهذا الرقم يتجاوز العدد المتوقع للتطعيم والذي كان يبلغ 160 ألف طفل”.

وأرجع ذلك إلى “زيادة عدد النازحين في وسط قطاع غزة، بسبب العمليات العسكرية البرية في المناطق الأخرى وأوامر الإخلاء الإسرائيلية الصادرة بعد تجهيز خطة تنفيذ حملة التطعيم”.

وأشار عابد إلى “وجود 4 نقاط تطعيم ثابتة في المحافظة الوسطى، لتقديم خدمة التطعيم للأطفال غير المُطعّمين”.

وبيّن أن “الطواقم الطبية تمكنت حتى مساء السبت، من تطعيم 248 ألف طفل في محافظتي رفح وخان يونس فقط، وما زال العمل جاريًا لاستكمال الحملة وتحديث الإحصاءات بعد انتهاء عملهم الأحد”.

وأوضح عابد أن “الخطة الموضوعة لحملة التطعيم في جنوب قطاع غزة تستهدف تطعيم 300 ألف طفل”.

ولفت إلى “وجود بعض التحديات في التنسيق بالمناطق الشرقية التي يصنفها الجيش الإسرائيلي على أنها نقاط حمراء”، أي مناطق قتال غير آمنة.

(الأناضول)