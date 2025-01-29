صحة غزة: 47 ألفا و417 شهيدا حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 

غزة: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، “ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 47 ألفا و417 شهيدا، و111 ألفا و571 مصابا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023″.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليوم بشأن القتلى والجرحى الفلسطينيين بالقطاع: “ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 47 ألفا و417 شهيدا، و111 ألفا و571 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023”.

وأضافت: “وصل مستشفيات قطاع غزة 62 شهيدا، منهم 59 جثة تم انتشالها، وشهيد متأثر بإصابته، وشهيدان جديدان، بالإضافة إلى 8 إصابات، خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأوضحت أنه “لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وإضافة إلى الشهداء والجرحى، أسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي عن أكثر من 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال والمسنين.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، لكن الأخيرة ارتكبت خروقات عديدة أسفرت عن شهداء وجرحى.

وتستمر المرحلة الأولى من الاتفاق 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.

(وكالات)