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استمرار المجازر.. 4 شهداء فلسطينيين و15 جريحا بغارة إسرائيلية على مدينة غزة- (فيديو)

16 - ديسمبر - 2024

فلسطيني يحمل أحد شهداء الغارات الإسرائيلية في خان يونس

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غزة: استُشهد 4 فلسطينيين وأصيب 15 آخرون، الاثنين، في غارة إسرائيلية استهدفت تجمع مواطنين غربي مدينة غزة.

وأفاد مصدر طبي بوصول 4 شهداء فلسطينيين و15 جريحاً إلى مجمع الشفاء الطبي بغزة، جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية تجمعا للمواطنين في شارع عايدية بمخيم الشاطئ غربي المدينة.

بدورهم قال شهود عيان إن “الطيران الإسرائيلي شن غارة عنيفة على شارع المخابرات شمال غرب مدينة غزة”.

وفي المحافظة الوسطى، أصيب فلسطينيون جراء قصف مدفعي إسرائيلي على منزل لعائلة الهندي غربي مخيم النصيرات، وفق مسعفين فلسطينيين.

وقال شهود عيان إن قذيفة مدفعية إسرائيلية استهدفت برج الرائد عند مدخل مخيم البريج (وسط).

وفي شمالي القطاع، قال شهود عيان إن عدة فلسطينيين أصيبوا بنيران طائرة مسيرة إسرائيلية في محيط مستشفى “كمال عدوان”.

استهداف مستشفى كمال عدوان

تزامناً، استهدفت الإثنين طائرات مسيرة إسرائيلية من طراز “كواد كابتر” مباشرة المولدات الكهربائية في مستشفى “كمال عدوان” في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي ووقوع أضرار في قسم العناية المركزة.

يأتي الاستهداف الإسرائيلي للمستشفى مع وجود أكثر من 50 مصابا يرقدون فيه، بينهم حالات في العناية المركزة تحتاج إلى أكسجين وماء.

وقال مصدر طبي إن “طائرات مسيرة من طراز كواد كابتر ألقت قنبلة على المولدات الكهربائية في مستشفى كمال عدوان بشكل مباشر، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي”.

وأضاف المصدر أن انقطاع التيار الكهربائي يشكل خطورة حقيقية على حياة المصابين والمرضى، الذين يعتمدون على الأجهزة الطبية.

وأوضح أن “المسيرات الإسرائيلية تستهدف بالأعيرة النارية كل من يتحرك في باحة المستشفى”.

وأشار إلى “إطلاق المسيرات الإسرائيلية أعيرة نارية باتجاه قسم العناية المركزة في المستشفى، ما شكل خطورة حقيقية على حياة العاملين بداخله والمرضى المتواجدين هناك”.

وحذر المصدر من استمرار استهداف الجيش الإسرائيلي للمستشفى والعاملين بداخله في ظل الواقع الكارثي الذي تمر به المنظومة الصحية شمال قطاع غزة.

وعن تواصل الاستهداف الإسرائيلي لمستشفى “كمال عدوان”، قال مديره حسام أبو صفية الأحد في تسجيل صوتي، إن الجيش الإسرائيلي يواصل استهداف المشفى ومحيطه بطائرات مسيرة، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين والكوادر الطبية، وتسبب بأضرار في مولدات الكهرباء وخزانات المياه ومحطة الأكسجين.

وأكد أبو صفية أن المستشفى يعاني من انقطاع الكهرباء والماء، مع وجود أكثر من 50 مصابا يرقدون في المستشفى، بينهم حالات في العناية المركزة تحتاج إلى أكسجين وماء.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 45 ألفا و28 شهيدا فلسطينيا و106 آلاف و962 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأفادت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي بـ”ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45.028 شهيدا، و106.962 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023″.

وذكرت الوزارة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب “7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 52 شهيدا و203 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأشارت إلى وجود “عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات”، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

ولأكثر من مرة، قالت طواقم الدفاع المدني والإسعاف في غزة إنها تعجز عن الوصول لمناطق يتوغل فيها الجيش الإسرائيلي لانتشال قتلى أو إنقاذ جرحى بسبب خطورة الأوضاع الأمنية والاستهداف المتعمد لطواقمهم.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت بالإضافة إلى الشهداء والجرحى، ما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

كما تتحدى إسرائيل قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 16, 2024 الساعة 12:42 م

    فاتورة الدم الفلسطيني الزكي الطاهر الذي يسقي فلسطين منذ 1919 سينقلب دما على عصابة الأمريكان والبريطان والألمان والغرب العنصري البغيض المتغطرس الذي يعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 بواسطة العصابة التي زرعوها في قلب فلسطين العام 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥

    رد

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