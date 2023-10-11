“صحة غزة”: 60% من المصابين نساء وأطفال

غزة: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، أن قرابة 60 في المئة من الإصابات جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع وقعت بين النساء والأطفال.

وقال وكيل الوزارة يوسف أبو الريش، في تصريح، إن “60 بالمئة من الإصابات جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وقعت بحق النساء والأطفال”.

وأشار إلى “استنفاد جميع أسرة المستشفيات، كما أن الأدوية والمستهلكات الطبية في طريقها للنفاد”.

وفجر السبت، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة لليوم الخامس تواليا على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

(الأناضول)