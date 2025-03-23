صحة غزة: 7% من سكان القطاع في عداد ضحايا الإبادة الجماعية

غزة: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، أن 7 بالمئة من إجمالي عدد السكان في القطاع والبالغ 2.4 مليون نسمة، “باتوا في عداد ضحايا حرب الإبادة الجماعية” المتواصلة بين شهيد وجريح.

وقال المدير العام في الوزارة منير البرش، في بيان: “نحو 7% من إجمالي أعداد السكان في قطاع غزة باتوا في عداد ضحايا حرب الإبادة الجماعية ما بين شهيد وجريح“.

وأوضح أن أكثر من 25 ألف مصاب من بين إجمالي المصابين بحاجة إلى “تأهيل وعلاج طويل المدى”.

حالات البتر بين المصابين بلغت نحو 4 آلاف و700 حالة منها 850 طفلا

وبيّن أن حالات البتر بين المصابين بلغت نحو 4 آلاف و700 حالة منها 850 طفلا.

وحذر من تدهور إضافي للأوضاع في قطاع غزة جراء “الحصار الشامل الذي تفرضه قوات الاحتلال على الصعيدين الصحي والإنساني”.

وشدد على أن المستشفيات باتت غير قادرة على التعامل مع “الكم الهائل من الإصابات الذي يصل إليها جراء افتقادها أبسط التجهيزات والإمكانيات الطبية مع تصاعد العدوان الإسرائيلي”.

(الأناضول)