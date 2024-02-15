صحة غزة: 9 مجاز خلال 24 ساعة ترفع حصيلة ضحايا الحرب إلى 28663 شهيدا- (تدوينة)

غزة: ارتفعت حصيلة الحرب على قطاع غزة إلى “28 ألفا و663 شهيدا” فلسطينيا منذ بدء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وتُحاكم على إثرها بتهمة الإبادة الجماعية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في تقريرها اليومي عن الخسائر في القطاع، بـ”ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28 ألفا و663 شهيدا و68 ألفا و395 مصابا منذ السابع من أكتوبر (تشرين أول)”.

وأضافت: “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجاز ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 87 شهيدا و104 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وذكرت الوزارة أنه “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

يأتي ذلك بينما دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها الخامس متسببة في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة، ما أدى إلى محاكمة تل أبيب بتهمة “جرائم إبادة” أمام محكمة العدل الدولية، للمرة الأولى منذ تأسيسها.

(الأناضول)