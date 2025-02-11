118 شهيدا سقطوا في غزة منذ بدء قرار وقف إطلاق النار

غزة – “القدس العربي”:

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث استشهد مواطن في مدينة رفح جنوبي القطاع، فيما أصيب أخر بجروح بالغة.

وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد المواطن نافذ أبو طه، وإصابة آخر بجروح خطيرة، بعدما استهدفهم جنود الاحتلال خلال تواجدهم في منطقة تقع غرب مدينة رفح قرب محور فيلادلفيا.

ولم يتمكن غالبية سكان المناطق القريبة من المحور خاصة سكان حي البرازيل من العودة للسكن في منازلهم المتضررة أو على أنقاضها، كما فعل مواطنون آخرون يقطنون في قطاع غزة، وكانوا قد نزحوا عن مناطق سكنهم جراء العمليات العسكرية البرية خلال فترة العدوان.

وأعلن مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، منير البرش، أن عدد الشهداء جراء الاستهداف المباشر من قبل قوات الاحتلال منذ بدء سريان الهدنة، ارتفع إلى 92 شهيدًا، إضافة إلى 24 فارقوا الحياة متأثرين بجراحهم، ما يرفع إجمالي عدد الشهداء منذ سريان الهدنة إلى 118 بالإضافة إلى 822 إصابة.

وأشار إلى أن الطواقم الصحية انتشلت حتى الآن جثامين 641 شهيدًا، بينهم 197 شهيدًا لم يتم التعرف على هوياتهم بعد.

حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 48,219 شهيدًا و111,665 إصابة، منذ السابع من أكتوبر من العام 2023

فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

هذا وقد تواصلت عمليات انتشال جثامين الضحايا من تحت الركام، من قبل فرق الدفاع المدني وأهالي الضحايا، رغم قلة الأدوات والامكانيات المخصصة لهذا الأمر.

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أكد أن إسرائيل تواصل ارتكاب “جريمة الإبادة الجماعية” في قطاع غزة رغم إعلان وقف إطلاق النار في 19 يناير 2025، من خلال فرض ظروف معيشية كارثية على الفلسطينيين هناك، وحرمانهم من المقومات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة.

وقال في بيان أصدره، إن إسرائيل لم تكتفِ بالقتل الواسع والدمار الهائل الذي ألحقته بقطاع غزة على مدار أكثر من 15 شهرًا، بل إنها مستمرة الآن في استخدام سياسات تفضي إلى هلاك السكان على نحو فعلي، بالاستمرار في سياسة القتل التدريجي والبطيء، وفرض حصارا غير قانوني بشكل شامل يعرقل تدفق المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، ويحول دون إصلاح البنية التحتية الحيوية وتقديم الخدمات الأساسية اللازمة لنجاة السكان.