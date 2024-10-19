صحة لبنان: 5 شهداء بغارات إسرائيلية وسط وجنوب البلاد- (فيديوهات)

بيروت: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، استشهاد 5 أشخاص بغارات إسرائيلية وسط وجنوب البلاد.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة، في بيانين منفصلين، إن “غارة إسرائيلية على سيارة في جونية مركز قضاء كسروان وسط البلاد أسفرت عن استشهاد شخصين”.

استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية صباح اليوم سيارة ب ٤ ضربات على أوتوستراد #جونية، حيث الرابعة كانت قاتلة أدت إلى سقوط شهيدين وفق ما أفادت #وزارة_الصحة. رحمتك يا رب! 🇱🇧🙏🏻 pic.twitter.com/m0PkcQH9Vf — Natalia Ohanian نتاليا أوهانيان (@OhanianNatalia) October 19, 2024

وأضاف المركز أن “غارة إسرائيلية على بلدة زفتا جنوب البلاد أدت إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة آخر بجروح”.

مشاهد لحجم الدمار الهائل وقطع الطريق جراء قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي لبلدة زفتا قضاء النبطية في جنوب لبنان pic.twitter.com/E3K5kj0Hcv — ’ (@Q8_Microphone) October 19, 2024

المديرية العامة للدفاع المدني قالت بدورها في بيان عبر منصة فيسبوك: “استهدفت مسيرة إسرائيلية آلية من نوع جيب على “أوتوستراد ساحل علما” (طريق سريع) في قضاء كسروان.

وتوجه على الفور عناصر الدفاع المدني إلى مكان الاستهداف حيث تم العثور على جثماني شهيدين (رجل وامرأة) في الحرج المجاور للموقع.

وقد نقل العناصر الجثمانين إلى مستشفى البوار الحكومي.

لأول مرة في تاريخ الحروب الصهيونية على #لبنان .. غارة تستهدف سيارة في جونية قضاء كسروان /جبل لبنان .. واستشهاد شخصين. pic.twitter.com/Ace001iIyY — Dima Halwani (@DimaHalwani) October 19, 2024

(الأناضول)