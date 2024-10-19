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صحة لبنان: 5 شهداء بغارات إسرائيلية وسط وجنوب البلاد- (فيديوهات)

19 - أكتوبر - 2024

موقع غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في جونية مركز قضاء كسروان

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بيروت: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، استشهاد 5 أشخاص بغارات إسرائيلية وسط وجنوب البلاد.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة، في بيانين منفصلين، إن “غارة إسرائيلية على سيارة في جونية مركز قضاء كسروان وسط البلاد أسفرت عن استشهاد شخصين”.

وأضاف المركز أن “غارة إسرائيلية على بلدة زفتا جنوب البلاد أدت إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة آخر بجروح”.

المديرية العامة للدفاع المدني قالت بدورها في بيان عبر منصة فيسبوك: “استهدفت مسيرة إسرائيلية آلية من نوع جيب على “أوتوستراد ساحل علما” (طريق سريع) في قضاء كسروان.

وتوجه على الفور عناصر الدفاع المدني إلى مكان الاستهداف حيث تم العثور على جثماني شهيدين (رجل وامرأة) في الحرج المجاور للموقع.

وقد نقل العناصر الجثمانين إلى مستشفى البوار الحكومي.

(الأناضول)

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