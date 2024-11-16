صحف طهران منقسمة حيال لقاء ماسك بمندوب إيران: خطوة إيجابية أم خيانة؟

طهران: انقسم الإعلام الإيراني السبت، حول لقاء لم تؤكده طهران بين إيلون ماسك والسفير الإيراني لدى الأمم المتحدة بين اعتباره “خطوة إيجابية” أو “خيانة”، مع الدعوة إلى عدم المبالغة في قراءة أبعاده.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ماسك، رجل الأعمال الأمريكي المقرب من الرئيس المنتخب دونالد ترامب، التقى السفير أمير سعيد إيرواني من أجل “تخفيف التوتر” بين طهران وواشنطن.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين إيرانيين لم تسمّهما، قولهما إن اللقاء استمر أكثر من ساعة في نيويورك.

ولم تعلق إيران ولا ماسك على هذه المعلومات.

وكتبت صحيفة “جمهوري إسلامي” اليومية: “على الرغم من أن هذا النبأ وهذه المحادثة غير رسميين، إلا أنه يمكن اعتبارهما بداية مسار جديد في السياسة الخارجية لبلادنا”.

لم تذكر الصحيفة اسم إيلون ماسك في مقالها مكتفية بالإشارة إلى “شخص معروف ومؤثر ومقرب من دونالد ترامب”.

ولكن صحيفة كيهان المحافظة تساءلت إن كان “اللقاء السري مع ممثل ترامب، سذاجة أم خيانة؟!”، منتقدة “التفاوض” مع الولايات المتحدة التي تعتبرها “نظاما إرهابيا”.

واتبع ترامب خلال ولايته الأولى (2017-2021) سياسة ممارسة “ضغوط قصوى” على إيران وأعاد فرض عقوبات شديدة عليها أبقتها إدارة خلفه جو بايدن.

أرسلت إيران إلى ترامب إشارة انفتاح بدعوته مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر إلى اعتماد سياسة جديدة حيالها، فيما اتهمت واشنطن طهران بالتورط في مخطط لاغتياله.

من جانبها كتبت صحيفة “هام ميان” الإصلاحية “إن خبر اللقاء بين إيلون ماسك والسفير أمير سعيد إيرواني يظهر أن المسار (الدبلوماسي) ليس في اتجاه واحد وأن الفريق الدبلوماسي الإيراني يسير على الطريق الصحيح”.

وأضافت أن “كثيرين يعتبرون إيلون ماسك رجل الظل” لدونالد ترامب، وله “تأثير خاص جداً” عليه.

ورأت صحيفة الشرق الإصلاحية أن اللقاء، في حال تأكيده، سيشكل “خطوة إيجابية”، لكنها دعت “إلى عدم المبالغة في تقدير أهميته”.

(أ ف ب)