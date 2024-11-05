صحف فرنسية: ترامب مستعد لتشجيع الحرب الأهلية وإنكار تغيّر المناخ لإرضاء عمالقة النفط والانتقام من الأعداء الداخليين

باريس- “القدس العربي”: هيمنت الانتخابات الرئاسية الأمريكية على صفحات الصحف الفرنسية الصادرة اليوم، حيث خُصصت لها تقريباً جميع افتتاحيات هذه الصحف.

لوفيغارو: لعبة العروش

تحت هذا العنوان، قالت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية: قبل أربع سنوات، أرسل الأمريكيون المنهكون من رئاسة دونالد ترامب- كثرة تغريداته وآلاف أكاذيبه وفوضى إدارته والميول العدوانية لمؤيديه- جو بايدن “القديم” إلى البيت الأبيض على أمل العثور على القليل من الهدوء. ومن الواضح أنهم يشعرون بخيبة أمل، ويبدو أنهم على وشك إعطاء فرصة أخرى للمرشح ترامب، رغم أننا لا نستطيع أن نقول إنه تغير كثيرًا.

لوفيغارو: يبدو من المستحيل تقريبًا أن تسير انتخابات يوم الثلاثاء بسلاسة

وأضافت الصحيفة أنه في بلد كان الدستور فيه نصًا مقدسًا، منذ فترة طويلة، وكانت الوطنية فيه دينًا موحدًا، فإن نصف سكان البلاد غاضبون جدًا لدرجة أنهم يئسوا من الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، والخطاب الذي أدى إلى ذلك، وإعادة كتابة التاريخ التي تلت ذلك. إن ما يعتبر غير مؤهل بشكل لا يمكن إصلاحه بالنسبة لواحد من كل اثنين من الأمريكيين لا يوجد ببساطة بالنسبة للآخرين. تقع هذه الحقائق الموازية و”البديلة” في قلب الطلاق بين معسكرين غاضبين بشدة.

ولذلك، يبدو من المستحيل تقريبًا أن تسير انتخابات يوم الثلاثاء بسلاسة. وستكون هناك حاجة لحكم اقتراع نهائي يبدو من المرجح أن يعترف به مرشح واحد فقط، وهو الديموقراطية كامالا هاريس، على هذا النحو. لقد وضع ترامب قواعد اللعبة الخاصة به: “أنا أفوز بالرأس، وهي تخسر الذيل”. المعسكر الجمهوري ينتظر ساعة النصر أو الثورة. وهذا ما يفسر حالة التوتر التي تعيشها الولايات المتحدة. وكان لا بدّ من وضع مراكز الاقتراع ومراكز العد تحت حماية مشددة، بطائرات بدون طيار وقناصة، توضح “لوفيغارو”.

بعد تعرّضه لمحاولتي اغتيال، أعدّ الرئيس السابق قائمة طويلة من “أعدائه الداخليين”- السياسيين، والمدّعين العامين، وموظفي الخدمة المدنية، والصحفيين- الذين وعدهم “بالانتقام” بسيف العدالة أو سيف الجيش.

يضع أنصاره الأمور في نصابها الصحيح، بينما يصورها أنصار هاريس بشكل درامي. لكنه يعلم أنه يقامر بحياته، أو على الأقل بحريته وثروته. وتعتمد نائبة الرئيس على حجة مضادة: “أي شيء إلا ترامب”، بدءًا من إنقاذ الديموقراطية إلى استعادة الحق في الإجهاض. ولم يكن هذا كافيًا بالنسبة لها لتوسيع الفجوة، حتى لو حافظت الحركة الأخيرة، ولا سيّما تعبئة النساء لصالحها. ولكن، في “لعبة العروش”، هل هي على مستوى مهمة قتل التنين؟ تختتم “لوفيغارو”.

ليبراسيون: الانقسام

تحت هذا العنوان، قالت صحيفة “ليبراسيون”، في افتتاحيتها، إنه، وعلى عكس ما قد توحي به التقديرات، فمن المحتمل ألا ندخل المرحلة النهائية من هذه الانتخابات الأمريكية. ومن المرجح أن يكون الخط متعرجًا للغاية، بل ووعرًا، إلى أن يتولى الشخص الذي سيخلف جو بايدن في البيت الأبيض منصبه، في 20 يناير/كانون الثاني.

لقد أظهرت هذه الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية أن الأجواء السائدة في الولايات المتحدة لا علاقة لها بتصاعد التوتر المعتاد في انتخابات بهذه الأهمية. لا، لقد انتقلنا إلى بُعد آخر يتضمن الشتائم والبذاءات والتهديد بالقتل على لسان أحد المرشحين. يعلم دونالد ترامب أن هذه هي فرصته الأخيرة للعودة إلى السلطة وأن أسوأ المشاكل القانونية تنتظره إذا لم يستفد من الحصانة التي يوفرها له منصب الرئيس. لم يبق لديه ما يخسره. خاصة أن أنصاره يريدون المزيد، ولا يوجد قانون يمنعه من إشباع دوافعه الانتقامية والتدميرية لفظيًا.

والنتيجة: مناخ من الكراهية، وأمريكا منقسمة إلى قسمين، أكثر من أي وقت مضى، حيث يعتزم أحد النصفين خوض معركة مع الآخر إذا لم يتم انتخاب مرشحه. هذه المأساة تتجاوز بكثير مصير شخصين أو فريقين أو طرفين. فهي تبين أن الديمقراطية هي التي على المحك بالفعل، بل وأكثر من ذلك، مصير العالم.

إذا تم انتخاب دونالد ترامب، فإن القوة العالمية الرائدة ستقع في أيدي رجل مستعد لتشجيع الحرب الأهلية لتحقيق أهدافه، وإنكار تغير المناخ لإرضاء عمالقة النفط بشكل أفضل، وإبرام اتفاق مع فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وانتهاك حقوق المرأة.

وبالتالي، فإن الكوكب بأكمله معلق في تصويت يبدو متقاربًا أكثر من أي وقت مضى، حيث لم تتمكّن كامالا هاريس من الاستفادة من التقدم الطفيف الذي منحها، لبعض الوقت، تأثير المفاجأة بسبب الانسحاب المتأخر لجو بايدن. وكانت الحركة لصالحها ملحوظة، في الساعات الأخيرة. هناك شيء واحد مؤكد: إذا تم انتخابها، فسيكون ذلك بفضل تصويت النساء، اللاتي فهمن بأغلبية ساحقة سمية دونالد ترامب.

لوموند: اختبار للديمقراطية

صحيفة “لوموند”، من جهتها، اختارت العنوان: “اختبار غير مسبوق للديمقراطية الأمريكية”، قائلة إن كل شيء يشير إلى أن إقبال الناخبين سيكون مرتفعًا مرة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أنه في عام 2020، وصل بالفعل إلى مستويات لم نشهدها منذ بداية القرن العشرين. ومع ذلك، لا ينبغي لهذا الاهتمام المتجدد بتصويت المواطنين أن يكون مضللاً. وهذا هو الجانب الإيجابي الوحيد في الاستقطاب الشديد الذي يضعف الديمقراطية الأمريكية، والسبب الرئيسي فيه هو المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وأضافت الصحيفة أنه ليس هناك شك في أفكار، أو بالأحرى شعارات الرجل، الذي سيبلغ الثمانين قريبًا، حتى لو كان الكثير منها مقيتًا، مثل مشروع المطاردة الجماعية وغير الواضحة للمهاجرين غير النظاميين، الذي يعد بمثابة مشروع اجتماعي. ومع ذلك، فإن عددًا لا بأس به منهم، بسبب عدم قدرة الحزبين الرئيسيين على الاتفاق على إصلاح القوانين التي تحكم الهجرة، قد اندمجوا في المجتمع الأمريكي لفترة طويلة.

ما هو محل خلاف أكثر جوهرية: إنها محاولته الانقلابية، في 6 يناير/كانون الثاني 2021، للبقاء في البيت الأبيض بأي ثمن، على الرغم من هزيمته التي لا جدال فيها في صناديق الاقتراع. وكان ينبغي منطقيًا أن يعجل بنهايته السياسية. فرجل الأعمال السابق زرع، بعد ذلك، الفوضى، وداس على مُثُل بلاده، وفق “لوموند”، معتبرةً أن وجوده على بطاقة الاقتراع يشكّل إشارة مثيرة للقلق لانهيار قطاعات كاملة من النظام السياسي في الولايات المتحدة، ناهيك عمّا ستعنيه إعادة الانتخابات المحتملة في نهاية حملة مبنية، مرة أخرى، على إهانة بلا حدود وأكاذيب وقحة.

ورأت “لوموند” أن الحزب الجمهوري، الذي قدم نفسه في السابق على أنه حزب القانون والنظام، بذل كل ما في وسعه لتحقيق ذلك، حيث إن عجز مسؤوليه المنتخبين عن الاعتراف علنًا بأن دونالد ترامب قد خسر الانتخابات الرئاسية لعام 2020 بصدق. فالحزب الذي كان حزب أبراهام لنكولن ليس لديه نقص في المتواطئين.

كما بذل القضاة المحافظون في المحكمة العليا كل ما في وسعهم لضمان عدم اضطرار الجمهوري للإجابة أمام المحكمة، قبل انتخابات الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، على أفعاله في الطعن في فوز جو بايدن. وكأن هذا الدور لم يكن كافيًا بالنسبة لهم، فقد قاموا، في الأول من يوليو/تموز، بمنحه حصانة رئاسية مصممة خصيصًا له، إذا عاد إلى المكتب البيضاوي، في 20 يناير/كانون الثاني 2025، تقول “لوموند”.

وتابعت الصحيفة القول إن دونالد ترامب يلعب على فقدان الذاكرة الذي يحيط الآن بولايته بالضجيج والفوضى، وعلى عدم شعبية الإدارة المنتهية ولايتها، التي تتحمل مسؤوليتها منافستُه الديمقراطية، كامالا هاريس.

كما أنه يستفيد من الشروط الباروكية لدخول الأخيرة إلى الحملة، نهاية تموز/يوليو، بعد تنازل جو بايدن. لقد فات الأوان بالنسبة للديمقراطية لتتمكن من صياغة مشروع يميزها عن الرئيس المنسحب. ومن المؤكد أن الأخير مذنب لأنه تشبث دون تفكير بإمكانية الفوز بولاية ثانية، وهو الأمر الذي جعلته حالته الصحية، وهو في الثانية والثمانين من عمره تقريبًا، غير معقول على الإطلاق.

كل شيء يسهم في جعل انتخابات الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر في الولايات المتحدة محنة غير مسبوقة في التاريخ الأمريكي. ومن المؤسف أن هذه الديمقراطية، التي ظلت نموذجًا لفترة طويلة، أصبحت محل شك، ومتذبذبة، تقول “لوموند”.

لوبارزين: انتخاباتنا

تحت هذا العنوان، قالت صحيفة “لوبارزين” الفرنسية، في افتتاحيتها، إنه لأسباب موضوعية نشعر أن هذه الانتخابات الأمريكية هي أيضًا انتخابات فرنسا وأوروبا. فحتى لو كان العالم ثنائي القطب، الذي ولد بعد عام 1945، يواجه الآن تحديات، فإن نفوذ الولايات المتحدة يظل سليمًا.

في واشنطن يأتي فولوديمير زيلينسكي للحصول على الأسلحة اللازمة لمحاربة الغزاة الروس لأوكرانيا. يتم تحديد مستقبل إسرائيل وبيروت وغزة في نفس المكان. هناك قوة عسكرية، ولكن هناك أيضًا قوة دبلوماسية.

سيتذكر التاريخ الدور والرحلات التي لا تعد ولا تحصى لوزير الخارجية أنتوني بلينكن، الذي يعرف كيف يجعل صوته مسموعًا في كل من طهران وتل أبيب. لقد فهم الجميع أنه في هذين الصراعين اللذين يهمان فرنسا وأوروبا بشكل أو بآخر، كانت مواقف كامالا هاريس ودونالد ترامب مختلفة بشكل كبير. مع التحفظ على أن موقف هذا الأخير يمكن أن يكون غير متوقع، تضيف الصحيفة.

وما يصدق على السياسة الخارجية يصدق أيضًا على الأمور الاقتصادية والطاقة […] وشخصية ترامب غير العادية، والتقلبات المستمرة في الحملة الانتخابية، بين انسحاب بايدن لصالح هاريس والهجوم على المرشح الجمهوري في ولاية بنسلفانيا، أبقت الفرنسيين والأوروبيين في حالة من الترقب، منذ عدة أشهر. ولكن قبل كل شيء، هناك شعور بأن أمريكا تواجه خيارًا اجتماعيًا سيُفرض على الفرنسيين والأوروبيين ذات يوم.

ليمانيتي: “النصر أو الفوضى”

تحت هذا العنوان، قالت صحيفة “ليمانيتي” الفرنسية إن الملياردير الكاره للأجانب أعدّ عقول معسكره للطعن، كما حدث في عام 2020، في نتائج الانتخابات الرئاسية إذا لم تكن في صالحه. إستراتيجية يمكن أن تشعل المسحوق. فخطاب دونالد ترامب لم يتغير؛ سيتم أولاً نشر هذا الإعلان المغلوط على أكبر شبكة اجتماعية في العالم من قبل الرجل الذي لديه أكبر عدد من المشتركين: إيلون ماسك. لم يستثمر الملياردير الكثير من أمواله (أكثر من 100 مليون دولار) وهيبته للاعتراف بالهزيمة، في حال حدوثها. مما لا شك فيه أن دونالد ترامب سيحقق فوزه في X وأن ماسك سيضاعف فوزه، وفق “ليمانيتي”.

في الولايات المتأرجحة، نشرت السلطات إجراءات أمنية غير مسبوقة لحماية لجان الانتخابات المحلية. وسيتم عزل مراكز العد عن العالم الخارجي وتحميها قوات الشرطة.

وفي مقاطعة ماريكوبا، التي تضم مدينة فينيكس بولاية أريزونا، سيتمركز قناصة على أسطح المباني. وأرسل وزير العدل مراقبي الانتخابات إلى 86 منطقة في 27 ولاية، وهو العدد الأكبر منذ عقدين، بحسب صحيفة واشنطن بوست، وسط مخاوف متزايدة من الضغوط الحزبية غير المبررة وقمع القوائم الانتخابية، تشير الصحيفة الفرنسية.

اعتبرت “ليمانيتي” أنه من الواضح أن دونالد ترامب يعتمد على المجموعة الأكثر تعصبًا في قاعدة ماغا (لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى) للمطالبة فعليًا بالقطعة المسروقة، مضيفة أنه سيتم لعب المعركة أيضًا في المحكمة. استخلاص الدروس من كارثة عام 2020 (تم تقديم 60 شكوى، ولم يتم قبول أي منها)، قام فريق حملة دونالد ترامب بتشكيل فرق من المتطوعين، في حين أن مئات المحامين على استعداد بالفعل لشن الهجوم في قاعات المحكمة. ووفقاً لصحيفة “وول ستريت جورنال”، قامت حوالي خمسين منظمة بجمع نحو 140 مليون دولار (129 مليون يورو) لتغذية حرب العصابات القانونية هذه.

وكملاذ أخير، يعتمدون على المحكمة العليا، حيث تجلس أغلبية محافظة: ستة قضاة من أصل تسعة، بما في ذلك ثلاثة يعينهم الرئيس السابق. وفي عام 2000، كانت هذه الهيئة القضائية نفسها هي التي، من خلال إصدار أمرها بوقف إعادة فرز الأصوات في فلوريدا، التي فتحت في الواقع الطريق إلى البيت الأبيض أمام جورج دبليو بوش، على الرغم من الفجوة الضئيلة للغاية (537 صوتًا) مع منافسه الديمقراطي، نائب الرئيس المنتهية ولايته آل غور.

إذا كان كل شيء جاهزًا كما لم يحدث من قبل في انتخابات أمريكية للطعن في النتيجة، فإن هذا المشروع يحتوي على بعض العيوب. أولاً، لم يعد دونالد ترامب موجودًا في البيت الأبيض، ولا يمكنه تفعيل بعض الروافع مثل تعبئة الحرس الوطني (القوة العسكرية الاحتياطية). من ناحية أخرى، يستطيع جو بايدن القايم بذلك. وبعد ذلك، لن تتفاجأ السلطات الفيدرالية والمحلية. وليس من المستحيل أيضًا أن تكون التروس في مجرة ترامب مترددة في تجاوز الخطوط الرسمية: نفكر هنا في قناة فوكس نيوز، التي اضطرت إلى دفع 787 مليون دولار بسبب ادعاءاتها الكاذبة. وأخيرًا، وليس آخرًا: تصويت المواطنين أنفسهم، تقول صحيفة “ليمانيتي”.