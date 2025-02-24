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صحف لبنانية: براميل الأسد المتفجرة صُنعت من نترات مرفأ بيروت

24 - فبراير - 2025

لقطة تظهر الدمار الهائل الذي لحق بصوامع الحبوب في مرفأ بيروت والمنطقة المحيطة به. 5 أغسطس 2020. ا ف ب

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لندن- “القدس العربي”: ذكرت صحف لبنانية تفاصيل جديدة حول قضية انفجار مرفأ بيروت، كاشفة عن شبكة معقدة من التواطؤ والتهريب تربط النظام السوري السابق بميليشيات لبنانية، فيما يمثل تطوراً دراماتيكياً في مسار التحقيقات بالكارثة التي هزت العاصمة اللبنانية.

ونقلت صحف لبنانية عن مصادر مطلعة في وزارة العدل والإدارة القضائية السورية، أن تحقيقات موسعة كشفت عن تورط النظام السوري السابق بالتعاون مع ميليشيات لبنانية مدعومة من إيران في عمليات استيراد وتهريب نترات الأمونيوم، التي كانت تستخدم في تصنيع البراميل المتفجرة.

وأوضحت المصادر، وفق الصحيفة، أن التحقيقات تعتمد على شهادات ضباط سابقين أكدوا مشاركتهم المباشرة في عمليات استخدام هذه المادة المتفجرة. كما كشفت عن وجود شبكة معقدة من الضباط السوريين، بالتنسيق مع جهات لبنانية، كانت تشرف على نقل الشحنات الواردة عبر مرفأ بيروت، مشيرة إلى أن هذه العمليات كانت تتم بتعليمات مباشرة من ماهر الأسد.

وأشارت الصحف إلى أن المواد المخزنة في المرفأ لم تكن مجرد مخلفات مكدسة، بل كانت معدة لاستخدامها في تصنيع البراميل المتفجرة، التي أدت إلى مقتل الآلاف من المدنيين وتدمير مساحات واسعة في سوريا.

ونقلت عن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن نحو 50 ألف برميل متفجر تم إلقاؤها خلال سنوات الحرب، فيما أكدت منظمة العفو الدولية في تقاريرها أن قوات النظام السوري استخدمت هذه البراميل بشكل يومي، مستهدفة خاصة المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في حلب وإدلب والغوطة الشرقية.

وكشفت الصحف أن التحقيقات تتوسع يومياً لتطال مسؤولين سوريين ولبنانيين وإيرانيين كباراً، متوقعة الكشف عن أسمائهم فور استكمال الإجراءات القانونية.

كما تشير المعطيات إلى تورط شبكة دولية ساهمت في تسهيل دخول شحنات نترات الأمونيوم إلى لبنان ونقلها إلى سوريا، رغم إدراكهم لخطورة استخدامها.

ونقلت الصحف عن مصادرها أن السلطات السورية عازمة على كشف جميع المتورطين، بما في ذلك الداعمين السياسيين والقانونيين للأطراف التي شاركت في إدخال شحنات نترات الأمونيوم إلى سوريا واستخدامها في ارتكاب جرائم ضد المدنيين.

وختمت الصحف بالإشارة إلى أن هذه القضية، التي تربط بين بيروت ودمشق، تتجاوز كونها فضيحة سياسية، لتصبح قضية قانونية وإنسانية ذات تأثير عميق، ما يضع الدولة اللبنانية أمام اختبار مصيري يتطلب إجراء تحقيقات جدية لمحاسبة المتورطين في كارثة المرفأ.

(وكالات)

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  1. يقول نورس:
    فبراير 24, 2025 الساعة 6:51 ص

    المخلوع بشار الأسد حطم لبنان وسوريا على روؤس السوريين واللبنانيين بمساعدة المليشيات اللبنانية..طبيب العيون الجراح عمى عيون البشر بشعارات المقاومة.

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  2. يقول لا جديد:
    فبراير 24, 2025 الساعة 7:02 ص

    الشاحنات كانت تعبأ من المرفأ بنترات الامونيوم برعاية الحزب وتنقل إلى سوريا باستمرار. كانت هذه المعلومة متوفره متداوله منذ اليوم الأول لكن مرت بعملية تدليس وتغطيه هائله من قبل الحزب المقاوم.

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  3. يقول إرث كئيب دامي:
    فبراير 24, 2025 الساعة 7:11 ص

    الأمم التي تحترم نفسها تفتخر بإنجاز على صعيد التنميه والبناء. والحزب المقاوم منهمك في التفنن بدك المنازل السكنيه والبطش بالناس الفقراء ثم تجري طقوس غريبه في الثشييع.

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  4. يقول قحطان:
    فبراير 24, 2025 الساعة 7:17 ص

    هذه المعلومات يعرفها كل السوريين الاحرار ويعرفون ان ميقاتي والحكومة وميشال عون وصهره باسيل وحزب ايران هم من كإن يتستر على ذالك
    سياتي اليوم الذي يدفعون فيه الثمن على يد الشعب السوري

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  5. يقول واح من بلاد الواق واق:
    فبراير 24, 2025 الساعة 7:19 ص

    نترات الأمونيوم مادة تستخدم كسماد كيماوي للمحاصيل الزراعية. و هي مادة موجودة بكثرة في سوريا. ولا أعتقد ان النظام السوري كان بحاجة لهكذا مؤامرة كي يحضر نترات الامونيوم من لبنان. لأنه يمكنه شراء المادة بسهولة

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    1. يقول nidal:
      فبراير 24, 2025 الساعة 3:35 م

      و الله شر البلية ما يضحك, اخي الكريم اذا ما بتعرف عن نترات الامونيوم ليس عيبا, و لكن المشين ان تعلق بمعلومات مضللة بقصد او بدون قصد. الافضل التزام الصمت

  6. يقول مغربي كاره ش. ي. ع. ة:
    فبراير 24, 2025 الساعة 7:20 ص

    اسد و ميليشيات لبنانية أداة في ايادي ايران .على الحكومة اللبنانية محاكمة ايران على هاد الانفجار .

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  7. يقول مجتهد:
    فبراير 24, 2025 الساعة 8:56 ص

    وبعد كل هذا تريدوننا أن نترحم على نصر الله بعد أن تلوثت يداه بدماء الشعب السوري؟!

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  8. يقول أسامة كلّيَّة سوريا/ألمانبا:
    فبراير 24, 2025 الساعة 9:22 ص

    هل يعقل! أن يقوم بشر بهذا الإجرام الفطيع! الحقائق تظهر والحمد لله ومهما طال الزمن. لابد من محاكمة النظام الهارب ومعه إيران وحزب الله من المتورطين في هذا الإجرام، ولنا الله ومالنا غيرك يالله.

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