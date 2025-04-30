صحنايا السورية.. تداعٍ لوأد الفتنة بعد توتر أمني وتدخّل إسرائيلي

دمشق: : بعد يوم من أحداث جرمانا التي سقط فيها قتلى وجرحى باشتباكات متقطعة بين مسلحين، أعلنت السلطات السورية، الأربعاء، انتهاء عملية أمنية في أشرفية صحنايا، بريف دمشق، واستعادة الاستقرار، إثر مقتل 16 شخصا بينهم مدنيون وعناصر أمن بهجمات نفذتها “مجموعات خارجة عن القانون”.

وذكرت وزارة الداخلية أن الاشتباكات في صحنايا “جاءت على خلفية انتشار مقطع صوتي مسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما تلاه من تحريض وخطاب كراهية على مواقع التواصل الاجتماعي”.

ووفق مصادر رسمية، تمكنت قوات الأمن من استعادة الهدوء في المنطقتين اللتين يتركز بهما سكان من الطائفة الدرزية بالتنسيق مع وجهائهما، بهجمات شنتها مجموعات مسلحة “خارجة عن القانون” كانت تسعى “للفوضى وإحداث فتنة”.

وخلال مؤتمر صحافي، قال محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، إن “مجموعات خارجة عن القانون تسللت إلى الأراضي الزراعية في منطقة أشرفية صحنايا (ليل الثلاثاء/ الأربعاء)، واستهدفت كل تحرك مدني أو أمني، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين ومن عناصر قوات الأمن العام (لم يذكر عددهم)”.

وأضاف: “قمت مع محافظي السويداء والقنيطرة (جنوب) بزيارة أشرفية صحنايا اليوم (الأربعاء)، والتقينا بالفعاليات الاجتماعية، وأكدنا ضرورة عودة مؤسسات الدولة”.

وأكد على “عدم التسامح أو التهاون مع الإساءة للمقدسات الدينية وعلى رأسها الرسول الكريم” محمد صلى الله عليه وسلم.

ولفت المسؤول السوري إلى أن “الأمن العام اعتقل عددا (لم يحدده) من الخارجين عن القانون في أشرفية صحنايا”، مشددا على “ضرورة حصر السلاح بيد الدولة”.

من جانبه، أعلن مدير أمن ريف دمشق المقدم حسام الطحان، في بيان نشرته الداخلية السورية، ارتفاع عدد القتلى في أحداث صحنايا إلى 16 شخصا من المدنيين وعناصر الأمن.

تدخّل إسرائيلي

وضمن مزاعم دفاعها عن حقوق الدروز في سوريا، شنّت إسرائيل الأربعاء، غارات جوية على محيط منطقة أشرفية صحنايا، وفق وكالة الأنباء السورية “سانا”.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، الغارات بأنها “عملية تحذيرية” بزعم منع “أي مساس بالطائفة الدرزية” في سوريا، في تدخل واضح بالشؤون الداخلية السورية.

وأدت الغارات الإسرائيلية، الأربعاء، إلى مقتل عنصر أمن سوري، وفق محافظ ريف دمشق عامر الشيخ.

كما ادّعى الجيش الإسرائيلي في بيان، إجلاء 3 سوريين من الدروز لتلقي العلاج داخل إسرائيل بعد إصابتهم في أحداث ريف دمشق.

وحتى الساعة 21:30 (ت.غ)، لم يصدر عن السلطات السورية أو الطائفة الدرزية تعليق على بيان الجيش الإسرائيلي.

ومنذ أشهر تتصاعد تحذيرات من داخل سوريا وخارجها من محاولات إسرائيل استغلال الدروز لترسيخ انتهاكاتها للسيادة السورية، بينما تؤكد دمشق أن لجميع الطوائف في البلاد حقوقا متساوية دون أي تمييز.

ومنذ 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط نظام بشار الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، لم تهدد إسرائيل بأي شكل، تشنّ تل أبيب بوتيرة شبه يومية منذ أشهر غارات جوية على سوريا، ما أدى إلى مقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

دعوات التهدئة

وإثر أحداث العنف في منطقة صحنايا، حذّر مفتي سوريا الشيخ أسامة الرفاعي، الأربعاء، من الفتن والانتقام، داعيا إلى التعايش السلمي بين مختلف طوائف البلاد.

وأعلنت محافظة السويداء جنوبي سوريا، الأربعاء، عن التوصّل إلى “اتفاق مبدئي” لوقف إطلاق النار في جرمانا وأشرفية صحنايا، وتشكيل لجنة مشتركة لحل أزمة التوترات الأمنية في المنطقتين.

وجاء ذلك وفق بيان للمحافظة على قناتها بمنصة “تليغرام”، بعد أن أعلنت في وقت سابق الأربعاء، عن عقد جلسة لمحافظي السويداء مصطفى البكور، وريف دمشق عامر الشيخ، والقنيطرة أحمد الدالاتي، إلى جانب شيخي العقل للطائفة الدرزية حمود الحناوي ويوسف الجربوع.

وقالت محافظة السويداء: “خلال الجلسة التي عُقدت في دمشق بحضور محافظي ريف دمشق، والسويداء، والقنيطرة إلى جانب عدد من الوجهاء والشخصيات الاجتماعية (دون تحديد هويتهم)، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي يقضي بوقف إطلاق النار في جرمانا وأشرفية صحنايا”.

وأضافت: “كما تم تشكيل لجنة مشتركة للعمل على وقف النزيف الدموي، وإيجاد حلول تساهم في تحقيق التهدئة، واستقرار الأوضاع في المنطقتين”، دون مزيد من التفاصيل.

بدورها، أعلنت الخارجية السورية في بيان رفضها “بشكل كامل” لدعوات إلى ما تُسمّى “حماية دولية” أطلقتها “جماعات خارجة عن القانون شاركت في أعمال عنف”.

وأكدت الوزارة أن هذه المناشدات “تأتي من أطراف تعمل خارج إطار القانون السوري، في محاولة واضحة لتدويل وضع يجب أن يُعالج حصرا ضمن مؤسسات الدولة السورية”.

وأعربت الحكومة السورية عن “تقديرها البالغ للدور الحكيم والمسؤول الذي اضطلع به عدد من مشايخ وعقلاء الطائفة الدرزية في إطفاء نار الفتنة والحفاظ على السلم الأهلي”، وفق بيان الخارجية.

دروز لبنان

وحول اشتباكات مدينتي جرمانا وصحنايا في محافظة ريف دمشق، دعا الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط، الأربعاء، إلى إجراء “تحقيق شفاف”، محذرا من محاولة إسرائيل استغلال الدروز.

وجاء حديث جنبلاط، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، في كلمة ألقاها عقب اجتماع استثنائيّ للمجلس المذهبي الدرزيّ في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال إن “أتباع الشيخ موفق طريف (زعيم الطائفة الدرزية في إسرائيل) يريدون توريط دروز لبنان وسوريا لمحاربة جميع المسلمين”.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد، بينها 24 عاما تولى خلالها بشار الأسد الرئاسة (2000-2024).

وأضاف جنبلاط أنه “مستعد للقيام بكل الخطوات (للوساطة)، كما فعلتُ سابقا مع دروز إدلب (في سوريا)، لكن لا بدّ من برنامج واضح وإسكات البعض في الداخل الذين يستنجدون بإسرائيل”.

كما دعا جنبلاط، إلى تشكيل لجنة للاتصال بجميع الأطراف للعمل على حل الأزمة في سوريا.

بدوره، حذّر شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في لبنان سامي أبو المني، من “مخططات لضرب أبناء الوطن الواحد في سوريا”.

وأضاف أبو المني، عقب الاجتماع الاستثنائيّ للمجلس المذهبي الدرزيّ في بيروت، أن “ما حصل في سوريا مشروع فتنة، وعلى الدولة أن تحفظ حقوق الشعب بكل أطيافه”.

وتابع: “تواصلنا مع القيادة السورية والمسؤولين في تركيا وقطر والسعودية ومع مفتي الجمهورية العربية السورية سماحة الشيخ أسامة الرفاعي، ومفتي الجمهورية اللبنانية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان”.

(الأناضول)