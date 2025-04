صحيفة ألمانية: الشرطة تقوم بعملية حالياً بعد انفجار في وسط كولونيا

لندن- “القدس العربي”: ذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية، اليوم الإثنين، أن الشرطة تقوم بعملية حالياً بعد وقوع انفجار في وسط مدينة كولونيا.

ونشرت الشرطة المحلية على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن عملية للشرطة جارية على أحد الطرق الدائرية، وأن على السكان تجنّب المنطقة.

وأدى الانفجار إلى إلحاق أضرار بمبنى في وسط مدينة كولونيا.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه تم تطويق منطقة “هوهنتسولرينغ”، الواقعة بين ميداني “رودولفبلاتس” و”فريزنبلاتس” على نطاق واسع، مضيفة أن قوات الأمن تتواجد الآن هناك على نحو مكثف.

Explosion reported in #Germany‘s Cologne

A major police operation has been underway in Cologne city center in Germany since early Monday morning. According to police, a suspected explosion occurred on Hohenzollernring between Rudolfplatz and Ehrenstraße

Op off pic.twitter.com/vTZNATOv9Y

— Uncensored News (@Uncensorednewsw) September 16, 2024