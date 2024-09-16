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صحيفة ألمانية: الشرطة تقوم بعملية حالياً بعد انفجار في وسط كولونيا

16 - سبتمبر - 2024

ضباط شرطة بعد انفجار بالقرب من نادٍ وسط كولونيا، 16 سبتمبر 2024- رويترز

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لندن- “القدس العربي”: ذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية، اليوم الإثنين، أن الشرطة تقوم بعملية حالياً بعد وقوع انفجار في وسط مدينة كولونيا.

ونشرت الشرطة المحلية على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن عملية للشرطة جارية على أحد الطرق الدائرية، وأن على السكان تجنّب المنطقة.

وأدى الانفجار إلى إلحاق أضرار بمبنى في وسط مدينة كولونيا.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه تم تطويق منطقة “هوهنتسولرينغ”، الواقعة بين ميداني “رودولفبلاتس” و”فريزنبلاتس” على نطاق واسع، مضيفة أن قوات الأمن تتواجد الآن هناك على نحو مكثف.

ولم تدلِ المتحدثة ببيانات حتى الآن عن إصابات محتملة أو سبب الانفجار.

وأفادت محطة “راديو كولونيا”، في وقت مبكر من صباح اليوم، أن شخصاً أصيب بجروح طفيفة في الانفجار.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء إنه تم استدعاء قوات الإطفاء إلى موقع الحادث، لكن لم تكن هناك حاجة إلى أعمال إطفاء.

(وكالات)

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  1. يقول محمد فهمدي:
    سبتمبر 16, 2024 الساعة 8:09 ص

    فتحوا البلد لكل من هب ودب ومش عارفين يخلصوا منهم ازاي!
    بدأت مخابراتهم بالعمل الارهابي حتي يسنوا قوانين ترحيل وطرد قاسيه وظالميه لتخفيف عدد المهاجرين

    رد
    1. يقول فصل الخطاب:
      سبتمبر 16, 2024 الساعة 11:31 ص

      عندما ينقلب السحر على الساحرة ألمانيا النازية الصهيونية الفاشية العنصرية البغيضة المقيتة المتغطرسة التي تكيل بمكيالين تكون هذه النتيجة يا خديجة ✌️🇵🇸

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