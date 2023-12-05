صحيفة ألمانية: حماس غيرت من تكتيكها العسكري بعد انتهاء الهدنة

برلين- “القدس العربي”: قالت صحيفة “بيلد” الألمانية إن خبراء عسكريين لاحظوا اختلافا في التكتيك العسكري المتبع لحركة حماس في قتالها مع إسرائيل في غزة، وإن هذا الاختلاف الذي جاء بعد انتهاء الهدنة يظهر تطورا في قدرات الحركة القتالية.
ووفقا لمعلومات حصلت عليها الصحيفة الألمانية من معهد دراسة الحرب (ISW)، تمكن مقاتلو حماس من تعلم الدروس من الأسابيع الأولى للحرب، واكتسبوا خبرة مع الوقت، وهم الآن يغيرون أسلوب قتالهم.
تمكن مقاتلو حماس من تعلم الدروس من الأسابيع الأولى للحرب، واكتسبوا خبرة مع الوقت، وهم الآن يغيرون أسلوب قتالهم
ويرى خبراء أنه منذ منذ انتهاء الهدنة الإنسانية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول، استخدمت حماس تكتيكات متطورة بشكل متزايد ضد القوات الإسرائيلية في قطاع غزة حيث استخدمت مع الفصائل الفلسطينية الأخرى العبوات الناسفة الخارقة أو العبوات المقذوفة خمس مرات، وهو أمر لافت، إذ إن هذه الأسلحة تدمر الدروع من مسافة أكبر.
وفي 3 ديسمبر/كانون الأول، نفذت حماس أيضا كمينا معقدا ضد القوات الإسرائيلية شمال شرق خان يونس. ويظهر مقطع فيديو نشرته حماس أيضًا أن قواتها أطلقت ثلاث طائرات بدون طيار هجومية على القوات الإسرائيلية في شمال قطاع غزة. ولم تؤكد الأخيرة أن حماس تستخدم هذه الأنظمة أو التكتيكات ضد قواتها.
وبحسب الخبراء العسكريين، فإن حماس تقاتل حتى الآن في شمال قطاع غزة بنوع من تكتيك المماطلة. وكان الهدف هو تأخير أمد المعركة لأطول فترة ممكنة – على أمل أن تفقد إسرائيل الدعم الدولي في هذه الأثناء وأن يتزايد الضغط للموافقة على وقف إطلاق النار.
تكتيك حماس القتالي تحول إلى دفاع أقوى وأكثر هجومية، والهدف كسر إرادة الجيش الإسرائيلي في مواصلة عمليته في غزة
ومن خلال استخدام تكتيك المماطلة هذا، تمكنت حماس أيضا من نقل مقاتليها الرئيسيين من شمال قطاع غزة إلى الجنوب. وتمكنت من الحصول على رؤى مهمة حول النهج الإسرائيلي.
وبحسب الصحيفة الألمانية، استطاعت حماس على سبيل المثال معرفة أن القوات الإسرائيلية لم تستخدم الطرق الرئيسية أثناء تقدمها، وهو ما جعل الحركة تضع خطة جديدة لعرقلة القوات الإسرائيلية اعتمادا على المعلومات الجديدة. وربما تكون حماس والفصائل قد تعلمت من ذلك، ووضعت قواتها الآن في مواقع لمواجهة التقدم بشكل أكثر فعالية.
وتقول بيلد إن المتابع الآن يرى أن تكتيك حماس القتالي تحول إلى دفاع أقوى وأكثر هجومية، والهدف كسر إرادة الجيش الإسرائيلي في مواصلة عمليته في غزة.
اللهم انصر اخواننا وأهلنا المجاهدين في فلسطين وجنوب لبنان و اليمن يالله اللهم يامنزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا سريع الحساب اهزم الاحزاب واليهود الصهاينه ومن يعاونهم اللهم اهزمهم وزلزلهم فأنهم لا يعجزونك يالله 🤲
اللهم فرق شملهم ولا ترفع لهم رايه ولا تجعهم علي كلمه واجعل تدبيرهم في تدميرهم واجعل كيدهم في نحورهم واقذف في قلوبهم الخوف والرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وبايد المجاهدين اللهم لا ترفع لليهود في غزه وفلسطين رايه ولا تجعل لهم في القدس وفلسطين غايه يالله 🤲
ياودود يا ودود ياودود ياذو العرش المجيد يافعال لما تريد اللهم إني أسألك بسلطانك وملكك الذي لا يضام و بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك ان تنصر أهلنا و اخواننا و المجاهدين في فلسطين كافه ويا مغيث أغثهم يامغيث أغثهم يا مغيث أغثهم ياالله اللهم ابدل خوفهم آمنا يالله واشفي جرحاهم و داوي مرضاهم وارحم موتاهم وانصر مجاهديهم يالله 🤲🇵🇸
امييين يارب العالمين امييين امييين امييين
آمين يارب وجزاك الله خيرا على هذا الدعاء
لن تهزم حماس وقوتها مستمدة من ايمانها بالله وان قوى الشر المتمثلة باليهود واعرابهم إلى جهنم وبئس المصير
من الصعب أن تهزم أناس لا يخافون من الموت ويريدون الجهاد في سبيل الله على عكس الصهاينة لولا دعم الدول الكبرى لهم لدخلت حماس إلى تلأبيب بل والى ابعد نقطة من اسرائيل
النصر للمقاومة الفلسطينية ضد اللقطاء الصهاينة الأوغاد الكيان اللقيط الصهيوني المسخ إلى زوال
النصر والتمكين لحماة القدس وفلسطين حرب بالوكالة على الشعوب العربية التي هي في سبات عميق