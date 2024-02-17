صحيفة أمريكية: إدارة بايدن تعتزم إرسال أسلحة إلى إسرائيل لتعزيز ترسانتها العسكرية

واشنطن: ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الجمعة، نقلا عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد لإرسال قنابل وغيرها من الأسلحة إلى إسرائيل ستعزز ترسانتها العسكرية، على الرغم من أن الولايات المتحدة تسعى من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة إن شحنة الأسلحة المقترحة تشمل قنابل “إم كيه-82” وذخائر الهجوم المباشر المشترك “كيه إم يو-572” التي تضيف توجيها دقيقا للقنابل وصمامات قنابل “إف إم يو-139″، مضيفة أن قيمة الشحنة تقدر بنحو “عشرات الملايين من الدولارات”.

وأشار التقرير نقلا عن مسؤول أمريكي إلى أن الإدارة الأمريكية لا تزال تدرس الشحنة المقترحة، وقال المسؤول إن تفاصيل الاقتراح قد تتغير قبل أن تبلغ الإدارة زعماء الكونغرس الذين يتعين أن يوافقوا على الشحنة.

ولم ترد وزارتا الدفاع والخارجية الأمريكيتان ووزارة الدفاع الإسرائيلية وجيش الاحتلال الإسرائيلي على طلبات من رويترز للتعقيب على التقرير.

ومنذ ديسمبر/ كانون الأول 2023 تفادت إدارة بايدن مراجعة الكونغرس لمبيعات أسلحة إلى إسرائيل مرتين.

وواجهت الإدارة انتقادات لمواصلة توريد أسلحة إلى إسرائيل مع تصاعد الاتهامات بأن الأسلحة أمريكية الصنع استخدمت في ضربات أسفرت عن مقتل أو إصابة مدنيين.

وبدأت الحرب في قطاع غزة في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول على إسرائيل والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، وأسر 253 شخصا وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.

وأدى الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي الضخم على قطاع غزة الصغير المكتظ بالسكان إلى استشهاد 28775 فلسطينيا، معظمهم مدنيون وفقا للسلطات الصحية الفلسطينية، وأجبر جميع سكان القطاع تقريبا الذين يتجاوز عددهم أكثر من مليوني نسمة على الفرار من منازلهم.

(رويترز)