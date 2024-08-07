سياسة | دولي | الولايات المتحدة

صحيفة أمريكية: إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بمسؤوليتها عن اغتيال هنية

7 - أغسطس - 2024

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واشنطن: ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها مسؤولة عن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي.

وقالت الصحيفة نقلا عن ثلاثة أشخاص على دراية بتفكير البيت الأبيض، إنه “رغم أن إسرائيل لم تعلق على مقتل هنية، فقد أبلغت المسؤولين الأمريكيين على الفور بأنها مسؤولة عن العملية”.

وأوضحت أن مسؤولين في البيت الأبيض عبّروا عن دهشتهم واستيائهم من اغتيال هنية، حيث اعتبروا ذلك عقبة في مساعيهم المستمرة لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة.

(د ب أ)

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  1. يقول صفي الدين لبات مبارك - موريتانيا:
    أغسطس 7, 2024 الساعة 9:47 ص

    لنقل ان البيت الأبيض هو من أمر إسرائيل باغتيال الشهيد اسماعيل هنيه.
    إسرائيل لم تعد موجودة منذ السابع أكتوبر و إنما حماس و المقاومة تقاتل الامريكان

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  2. يقول المتوكل بالله:
    أغسطس 7, 2024 الساعة 11:56 ص

    التطابق والتماثل في الأفعال واضح كل الوضح

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