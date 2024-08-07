صحيفة أمريكية: إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بمسؤوليتها عن اغتيال هنية

واشنطن: ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها مسؤولة عن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي.

وقالت الصحيفة نقلا عن ثلاثة أشخاص على دراية بتفكير البيت الأبيض، إنه “رغم أن إسرائيل لم تعلق على مقتل هنية، فقد أبلغت المسؤولين الأمريكيين على الفور بأنها مسؤولة عن العملية”.

وأوضحت أن مسؤولين في البيت الأبيض عبّروا عن دهشتهم واستيائهم من اغتيال هنية، حيث اعتبروا ذلك عقبة في مساعيهم المستمرة لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة.

(د ب أ)