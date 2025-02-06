سياسة | دولي | الولايات المتحدة

صحيفة أمريكية: “القيادة المركزية” لا تملك خطة للدخول إلى غزة

6 - فبراير - 2025

إسطنبول: ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن قيادة القوات المركزية في الولايات المتحدة (سنتكوم) لم تعد خططا بشأن دخول غزة بعد إعلان رئيس البلاد دونالد ترامب، عزمه الاستيلاء على القطاع الفلسطيني.
وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مسؤولين دفاعيين أمريكيين، الأربعاء، لم يتم تقديم طلب رسمي إلى هيئة الأركان المشتركة الأمريكية لإعداد خطة من هذا النوع.
وأشار المسؤولون إلى أنهم علموا بهذا الاقتراح لأول مرة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده ترامب يوم الثلاثاء في البيت الأبيض مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.
وقال المسؤولون للصحيفة: “لا أحد يعرف ما الذي يحدث”.
ومساء الثلاثاء، كشف ترامب خلال مؤتمر صحافي جمعه مع نتنياهو في البيت الأبيض، عزمه الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، ما أثار ردود فعل إقليمية ودولية واسعة.
ولم يستبعد ترامب إمكانية نشر قوات أمريكية لدعم إعادة إعمار غزة، متوقعا أن تكون للولايات المتحدة “ملكية طويلة الأمد” في القطاع الفلسطيني.
ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمخطط نقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

(الأناضول)

