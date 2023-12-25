صحيفة أمريكية: واشنطن تسعى لإقناع إسرائيل بمنع انهيار السلطة الفلسطينية ولعب دور في غزة بعد الحرب

لندن ـ “القدس العربي”:

قالت صحيفة “واشنطن بوست” في تقرير لها بعنوان “الولايات المتحدة تسعى جاهدة لإعادة إحياء السلطة الفلسطينية للعب دور في غزة بعد الحرب”، من إعداد لوفداي موريس وياسمين أبو طالب، إنه في “خطتها لليوم التالي للحملة الإسرائيلية للقضاء على حماس في غزة، تأمل الولايات المتحدة أن تمهد الطريق أمام السلطة الفلسطينية المحاصرة لتتولى زمام الأمور، من خلال تشجيع تشكيل حكومة جديدة وإطلاق تدريب لقواتها الأمنية”.

لكن بحسب التقرير “حتى الآن، تتعثر واشنطن في إحدى العقبات الأولى – وهي إقناع إسرائيل بالإفراج عن الرواتب اللازمة لمنع السلطة من الانهيار تماما”.

وذكر “أنه في الأسابيع الأخيرة، كان المسؤولون الأمريكيون يتنقلون داخل وخارج “المقاطعة”، وهو المجمع المسيج للرئيس الفلسطيني محمود عباس البالغ من العمر 88 عاماً والذي يقع في “العاصمة الفعلية للضفة الغربية المحتلة”. ويقول مسؤولون فلسطينيون وأمريكيون إن الفلسطينيين طالبوا بتغييرات وبوجوه جديدة في مناصب رئيسية لتحسين الوضع السيئ للسلطة التي لا تحظى بشعبية بين الفلسطينيين، مع تطلعهم إلى دور موسع في قطاع غزة بعد الحرب”.

أصبح المسؤولون الفلسطينيون تدريجياً أكثر تقبلاً لاغتنام فرصة نادرة لإقامة الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة

وجاء في التقرير أنه في البداية، رفض المسؤولون الفلسطينيون فكرة العودة إلى السلطة في غزة، التي تسيطر عليها حماس منذ عام 2007، في أعقاب هذه الحرب الوحشية. لكنهم أصبحوا تدريجياً أكثر تقبلاً لاغتنام فرصة نادرة لإقامة الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتتحدث إدارة بايدن مع الفلسطينيين وأعضاء المجتمع الدولي حول “حكومة جديدة وبعض الدماء الجديدة التي تنضم إلى صفوف حكومة [السلطة الفلسطينية] إلى جانب عباس وتحت قيادته”، وفقًا لمسؤول في البيت الأبيض تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة هذه المسألة الحساسة.

لكن المسؤولين الفلسطينيين قالوا إنهم يريدون ربط أي جهود من هذا القبيل “بأفق سياسي” واضح للدولة الفلسطينية. إنهم متشككون في قدرة الولايات المتحدة على تحقيق أي شيء أثناء وجود حكومة اليمين المتطرف الحالية في إسرائيل في السلطة.

ولم يؤد تعثر الجهود الأمريكية للإفراج عن 140 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية المخصصة لغزة، والتي منعتها إسرائيل منذ هجوم حماس المفاجئ على المستوطنات الإسرائيلية في 7 أكتوبر، إلى تعزيز الثقة.

وقال نائب رئيس وزراء السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: “الأمريكيون يتحدثون عن اليوم التالي. لكن حتى لو اتفقنا، كيف يمكننا تنفيذ الاتفاق؟ سياسة إسرائيل هي إضعاف السلطة وليس تعزيزها”.

نبيل أبو ردينة: سياسة إسرائيل هي إضعاف السلطة وليس تعزيزها

وأشار التقرير إلى أنه خارج “المقاطعة”، لم يتم دفع أجور أفراد الحرس الرئاسي الذين يرتدون القبعات الحمراء عند البوابات، ولا أجور أفراد القوات الفلسطينية الأخرى التي تأمل الولايات المتحدة أن تشكل العمود الفقري لقوة أمنية مستقبلية في غزة، أو موظفي السلطة في القطاع المحاصر.

وقال أبو ردينة: “لا نستطيع حتى دفع رواتب جنودنا وموظفينا”.

وقال نائب رئيس الوزراء إنه عندما وصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في وقت سابق من هذا الشهر للقاء عباس، بدا متفائلا بشأن الخطوة الأولى لتأمين الرواتب.

وذكر التقرير أن الولايات المتحدة تعتزم السماح لإسرائيل بإعادة فحص الأفراد للتأكد من عدم وجود صلات لهم بحماس أو بالهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر تشرين الأول عندما قتل نشطاء 1200 شخص داخل إسرائيل. لكن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش تعهد بعدم تحويل “شاقل واحد” من رواتب السلطة الفلسطينية إلى غزة.

وقال صبري صيدم، مستشار عباس وعضو اللجنة المركزية لفتح، الحزب الذي يقود السلطة الفلسطينية، إن خطط حصول الفلسطينيين على عائدات الضرائب الخاصة بهم “انهارت”. وقالت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة إنها ستتدخل بحزمة مساعدات بقيمة 130 مليون دولار للمساعدة في سد الفجوة بدلا من ذلك.

وقال صيدم، الذي فقد أكثر من 44 من أفراد عائلته الكبيرة في الهجوم الإسرائيلي على غزة، إن نقطة البداية يجب أن تكون وقف إطلاق النار. وقال إن “إضاعة الوقت تمنح إسرائيل مساحة أكبر لتدمير المنطقة”.

قال صبري صيدم، الذي فقد أكثر من 44 من أفراد عائلته الكبيرة في الهجوم الإسرائيلي على غزة، إن نقطة البداية يجب أن تكون وقف إطلاق النار

وبحسب التقرير كانت التكهنات حول من قد يخلف عباس منتشرة قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول. ورغم أن عباس لا يحظى بشعبية كبيرة بالفعل بين الفلسطينيين، فقد شهد شعبيته تنخفض أكثر منذ هجمات حماس، وفقاً لاستطلاع رأي أجراه مؤخراً المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية.

وأشار الاستطلاع إلى أن نحو 88 في المئة من الفلسطينيين يريدون استقالة عباس، بزيادة عشر نقاط عما كان عليه قبل ثلاثة أشهر. وفي الوقت نفسه، ارتفعت شعبية حماس في الضفة الغربية من 12% إلى 44%، كما ارتفعت أيضًا بشكل طفيف في غزة.

وقال مسؤول البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لم تكن “موجهة” في طلباتها للتغيير.

ومع ذلك، أثارت الطلبات الأميركية غضب رام الله. “إنها دائمًا هذه العقلية الاستعمارية، حيث: “نحن نقرر قيادتك، ونحن من نصمم استراتيجيتك لليوم التالي، ونخبرك كيف تعيش، ونخبرك كيف تتنفس، ونخبرك كيف تدير حياتك” على الأرض، قال صيدم.

وذكر التقرير أنه مع تزايد شعبية حماس، أصبح هناك اهتمام دولي ضئيل بالانتخابات، حتى لو كان من الممكن إجراؤها وسط الحرب.

وقال أبو ردينة: “لا يمكننا تعيين أي قائد فحسب”. لا أحد يستطيع أن يقول لك من سيكون رئيس الوزراء الجديد”.

ويرى خصوم عباس في هذه اللحظة فرصة للتغيير.

ونقل التقرير عن ناصر القدوة، ابن شقيق الزعيم الفلسطيني السابق ياسر عرفات قوله: “نحن بحاجة إلى إيجاد حل يتضمن تنحي عباس”. ويوصف منذ فترة طويلة بأنه خليفة محتمل لعباس، وهو يعيش الآن في منفى اختياري بعد انتقاده علانية.

وقال: “أعتقد أن اللاعبين الدوليين يدركون أن هؤلاء الأشخاص لا يستطيعون القيام بهذه المهمة، بكل بساطة”.

وبحسب التقرير قال أحد الدبلوماسيين الغربيين إن تغييرات القيادة يجب أن تأتي مع خريطة طريق واضحة لحل الدولتين للصراع. وقال الدبلوماسي الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة هذه المسألة الحساسة: “قبل ذلك، لم يكن الأمر منطقياً”.

قال أحد الدبلوماسيين الغربيين إن تغييرات القيادة يجب أن تأتي مع خريطة طريق واضحة لحل الدولتين للصراع

وقال الدبلوماسي: “الوضع هش في الضفة الغربية، ونحن نلعب بالنار”. “من خلال الضغط على عباس، الضعيف للغاية والمتعب والكبير في السن، فإننا نخاطر بانهيار كل شيء”.

ولفت التقرير إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كانت الوجوه الجديدة ستُحدث الكثير من التغيير في شرعية السلطة الممزقة. وكانت السلطة، التي أنشئت عام 1994 بموجب اتفاقات أوسلو للسلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية بزعامة عرفات، قد تم تصميمها في الأصل كهيئة مؤقتة على الطريق إلى إقامة الدولة الفلسطينية.

ولكن في حين أنها تقدم بعض مظاهر الحكومة، إلا أن السلطة تعمل تحت الاحتلال الإسرائيلي. وتعاونها الأمني ​​مع قوة الاحتلال يعني أن العديد من الفلسطينيين يعتقدون أنها تساعد في فرض إرادة إسرائيل.

وقال سيف عقل، أحد قادة الشباب في فتح، إن “الناس ينظرون إلى السلطة الفلسطينية على أنها تابعة للمحتلين”. ويعود الشباب المحبطون إلى المقاومة المسلحة التي ترفضها السلطة. ومع ذلك، قال إن أي زعيم يُفرض من الخارج غير مقبول.

وبحسب التقرير قال مسؤولون إن الولايات المتحدة تأمل، بالتنسيق مع حلفائها، في تدريب قوات السلطة الفلسطينية على المسؤوليات الأمنية في غزة في أسرع وقت ممكن. لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وقال عقل إنه ما لم تتوقف الحرب قريبا، “فلن يكون هناك أي شيء يمكن لأي جهة إدارية إدارته”. “إنهم يدمرون كل شيء”.