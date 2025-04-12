صحيفة: إدارة ترامب تهدف لترحيل مليون مهاجر في عامها الأول

نيويورك: ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، السبت، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهدف إلى ترحيل مليون مهاجر خلال عامها الأول.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول اتحادي سابق كان ضمن الإدارة، أن فريق ترامب “تبنى نهجاً عدوانيا” لتحقيق هدف ترحيل مليون مهاجر.

وأشارت إلى أن البيت الأبيض يعمل يومياً مع وزارة الأمن الوطني والوكالات الفيدرالية لتحقيق هذا الهدف.

ووفقا للصحيفة، تهدف إدارة ترامب لترحيل مليون مهاجر خلال عامها الأول، وتتواصل مع 30 دولة على الأقل في هذا الصدد.

يذكر أن ترامب، وعد خلال حملته الانتخابية بترحيل “ملايين المهاجرين”، بينما أشار نائبه جي دي فانس، إلى إمكانية البدء بمليون مهاجر.

وفي إطار مكافحة الهجرة غير النظامية، استخدم ترامب صلاحيات قانون “الأعداء الأجانب” الذي يعود لعام 1798، والذي كان يُطبق سابقاً فقط في فترات الحرب، لتسريع عمليات الترحيل.

(الأناضول)