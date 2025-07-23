صحيفة إسبانية تتساءل: هل مبادرة الدول الـ25 ستساهم في وقف مقتل الفلسطينيين أم فقط مجرد بيان؟

لندن- “القدس العربي”:

أوردت جريدة الباييس الإسبانية في افتتاحية شديدة اللهجة بتعرض إسرائيل لأكبر الانتكاسات الدبلوماسية منذ 7 أكتوبر 2023 بسبب استعمالها الجوع والماء كسلاح ضد الفلسطينيين، وتساءلت هل ستوقف المبادرة الفربية مقتل الأبرياء الذين يسقطون كل يوم؟

وهكذا، في افتتاحيتها بعنوان “المجازر نفسها، وكلمات جديدة” قالت الصحيفة إنه “في أكبر انتكاسة دبلوماسية يتعرض لها بنيامين نتنياهو منذ أن شنّ هجومًا عسكريًا مميتًا على غزة في أعقاب هجوم إرهابي شنته حركة حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وقّع وزراء خارجية 25 دولة، بما فيها إسبانيا، على إعلان يطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالامتثال ”لالتزاماته بموجب القانون الإنساني الدولي“ ووضع حد للحرب في القطاع”. وتخلفت كل من الولايات المتحدة وألمانيا عن ركب هذه المبادرة الغربية أساسا.

وتتابع الافتتاحية: “لقد كانت القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لحلفاء إسرائيل التقليديين مثل المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وأستراليا هي القتل المنهجي للمدنيين الفلسطينيين على يد الجنود الإسرائيليين في نقاط توزيع الغذاء التي حددتها الحكومة الإسرائيلية نفسها، واحتكرتها منذ نهاية مايو/ أيار ما يسمى بمؤسسة غزة الإنسانية، وهي منظمة خاصة أنشأتها إسرائيل والولايات المتحدة. وقد أودت هذه الكمائن بالفعل بحياة حوالي 900 فلسطيني، ليضافوا إلى أكثر من 58,000 قتيل و140,000 جريح وأكثر من مليون نازح منذ بدء الصراع المدمر”.

وتبرز الافتتاحية: “وفي بيانها شديد اللهجة، أدانت الدول الموقعة على البيان بشكل خاص ما أسمته ”شح المساعدات والقتل اللاإنساني للمدنيين، بمن فيهم الأطفال، الذين يحاولون تلبية أبسط احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والماء“. لقد استخدمت حكومة نتنياهو منذ بداية هجومها الجوع ونقص الأدوية والمياه وانقطاع الكهرباء كسلاح حرب.

وفي الوقت نفسه، تشير الافتتاحية الى أن الأمم المتحدة تقول بأن 88% من أراضي قطاع غزة تخضع لأوامر التهجير القسري أو تم تحويلها إلى منطقة عسكرية. ويترك ذلك 2.1 مليون مدني محشورين في 12% من القطاع المجزأ.

وتستطرد: “حتى الآن، لم يغيّر نتنياهو موقفه من التدمير الشامل قيد أنملة. بل على العكس، أظهر زعيم الليكود صورة الإفلات من العقاب أمام هيئات العدالة الدولية اعتقادًا منه أن لا شيء سيؤثر على علاقة إسرائيل المميزة مع الدول الأكثر تقدمًا. ويبقى أن نرى ما إذا كانت المبادرة الأخيرة من قبل العديد منها، مع الاستثناءات المتوقعة من الولايات المتحدة وألمانيا، تضيف إلى فصل عقيم من الكلمات الجميلة أو تساهم أخيرًا في وقف ذبح الأبرياء”.