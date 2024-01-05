صحيفة إسرائيلية: أكثر من 5000 جندي معاق دخلوا قسم التأهيل في 2023 

القدس: قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، الجمعة، إن العام 2023 شهد إضافة أكثر من 5000 معاق جديد من الجيش الإسرائيلي إلى قسم إعادة التأهيل.

وأشارت إلى أن من بين المعاقين الجدد “3400 منذ بداية الحرب” في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع ارتفاع عدد المعاقين في 2024 إلى 12500، وفق تقديرات وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة: “التوقعات (للعام 2024) صادمة، حيث سيتم الاعتراف بـ12500 مقاتل كمعاقين، وهذا تقدير متحفظ وحذر للغاية، ومن المتوقع أن يصل حجم الطلبات إلى 20 ألفا”.

ولفتت إلى أنه “من المهم الإشارة إلى أن هذه الأرقام لا تشمل المدنيين الذين أصيبوا منذ 7 أكتوبر”.

(الأناضول)